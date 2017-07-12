"Sigara Beni Öksürtüyor" Dedi Küçük Ayı
Roche İtalya için çocukları ikinci el sigara dumanından korumak amacıyla dumana karşı öksürerek uyarı veren bir oyuncak ayı yaratıldı.
Sigara dumanına maruz kalmak, özellikle çocuklar için solunum yolları rahatsızlıkları anlamında pek çok risk barındırıyor. Pasif içicilik de sigara içmek kadar tehlikeli. Bu durum hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Roche ve İtalyan reklam ajansı Integer, sevimli olduğu kadar da akıllı bir fikir bulmuş. Ve çocukları ikinci el sigara dumanından koruyan, oyuncak ayı "Ector" doğmuş.
31 Mayıs, Dünya Sigaraya Hayır Günü vesilesiyle tanıtılan Koruyucu Ayı Ector (ya da Ector the Protector Bear), çocukluk denince akla gelen ilk simgelerden olan tatlı bir ayıcık görünümünde. Ünlü oyuncak üreticisi Trudi ile yapılan iş birliği sonucunda ortaya çıkan Ector, sevimli olmasına sevimli de ilk bakışta diğer ayıcıklardan çok da farklı bir özelliği yok. Ancak içerisine yerleştirilmiş duman detektörü ve ses cihazı sayesinde, Ector çevresinde sigara dumanı algıladığında öksürmeye başlıyor. Böylece de hem anne-babayı çocuğun duman altında kaldığına ilişkin uyarmış oluyor. Hem de etrafta sigara içenlere çocuğun yanından uzaklaşmaları yönünde inceden bir baskı yapmış oluyor. Ayrıca, çocuğa da sigaranın öksürttüğüne ve zararlı bir şey olduğuna ilişkin farkındalık aşılanmış oluyor.
Kampanya, insanların çocukların yanında farkında olmadan sigara içtiği durumları gösteren video ile başlamış. İnternet üzerinden ismini bırakanlara hediye olarak verilmesi planlanan ilk 1000 Ector için talepler dolmuş bile, Ector'lar yeni evlerine gitmek üzere çok yakında yola çıkacak. Kasım ayı itibariyle, kampanyanın ikinci adımında Ector, kadınları akciğer kanserinden korumak için çalışan Walce isimli bir kuruluşun düzenlediği doğum kurslarında dağıtılacak.
Daha önce yanında sigara içilince öksüren reklam panosunu görmüştük. Ector aslında daha da önemli bir misyonu, çocukları dumandan koruma görevini üstleniyor. Zira İtalya gibi (veya memleketimiz gibi) sigaranın yaygın olduğu, özellikle açık hava alanlarda etrafta çocuk olsa bile rahatlıkla sigara içilen ülkeler için önemli bir farkındalık hareketi Ector'unki. Bakınız, İtalya'daki çalışmalara göre 2 yaşındaki çocukların %52'si sürekli olarak pasif dumana maruz kalıyor. Kötü bir istatistik, oysa sigara içiyor bile olsak, çocukları dumanımızdan korumak konusunda hepimiz hemfikiriz olmalıyız, öyle değil mi?
Künye:
Reklamveren: Roche
Reklam Ajansı: Integer Milano
Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Nicola Lampugnani
Yaratıcı Yönetmen: Mirco Pagano
Sanat Yönetmeni: Federica Facchini, Giulia Trimarchi
Reklam Yazarı: Andrea Pinca, Mirco Pagano, Luana Contu
Grafik Geliştirici: Danila Cericco
Müşteri Hizmet Direktörü: Gianluca Cappiello
Proje Yöneticisi: Vaida Kentraite
Yapım Sorumlusu: Barbara Trivella
Yapımcı: Fabio Bellifemine
Dijital Yaratıcı Yönetmen: Jack Blanga
Dijital Yöneticisi: Fabio Allemagna
Grafik, UI & UX Tasarımcısı: Omar Mootamari
Web Proje Yöneticisi: Vaida Kentraite
Film Yapım Yöneticisi: Antonello Filosa
TV Yapım: Silvia Congiu
Yapım: The BigMama
Yönetmen: Nico Malaspina
2. Yönetmen: Gianpaolo Gelati
Yönetici Yapımcı: Lorenzo Borsetti
Yapımcı: Lucrezia Pellé
3b Stüdyo: Monkey Talkie
Müzik: Alessandro Branca @ Human Touch
Fotoğrafçı: Cirasa Studio
Teknoloji Geliştirme: The FabLab
Tasarım Geliştirme: Trudi Italya
Görsel: YouTube