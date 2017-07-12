"Sigara Beni Öksürtüyor" Dedi Küçük Ayı

Roche İtalya için çocukları ikinci el sigara dumanından korumak amacıyla dumana karşı öksürerek uyarı veren bir oyuncak ayı yaratıldı.

Sigara dumanına maruz kalmak, özellikle çocuklar için solunum yolları rahatsızlıkları anlamında pek çok risk barındırıyor. Pasif içicilik de sigara içmek kadar tehlikeli. Bu durum hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Roche ve İtalyan reklam ajansı Integer, sevimli olduğu kadar da akıllı bir fikir bulmuş. Ve çocukları ikinci el sigara dumanından koruyan, oyuncak ayı "Ector" doğmuş.

31 Mayıs, Dünya Sigaraya Hayır Günü vesilesiyle tanıtılan Koruyucu Ayı Ector (ya da Ector the Protector Bear), çocukluk denince akla gelen ilk simgelerden olan tatlı bir ayıcık görünümünde. Ünlü oyuncak üreticisi Trudi ile yapılan iş birliği sonucunda ortaya çıkan Ector, sevimli olmasına sevimli de ilk bakışta diğer ayıcıklardan çok da farklı bir özelliği yok. Ancak içerisine yerleştirilmiş duman detektörü ve ses cihazı sayesinde, Ector çevresinde sigara dumanı algıladığında öksürmeye başlıyor. Böylece de hem anne-babayı çocuğun duman altında kaldığına ilişkin uyarmış oluyor. Hem de etrafta sigara içenlere çocuğun yanından uzaklaşmaları yönünde inceden bir baskı yapmış oluyor. Ayrıca, çocuğa da sigaranın öksürttüğüne ve zararlı bir şey olduğuna ilişkin farkındalık aşılanmış oluyor.

Kampanya, insanların çocukların yanında farkında olmadan sigara içtiği durumları gösteren video ile başlamış. İnternet üzerinden ismini bırakanlara hediye olarak verilmesi planlanan ilk 1000 Ector için talepler dolmuş bile, Ector'lar yeni evlerine gitmek üzere çok yakında yola çıkacak. Kasım ayı itibariyle, kampanyanın ikinci adımında Ector, kadınları akciğer kanserinden korumak için çalışan Walce isimli bir kuruluşun düzenlediği doğum kurslarında dağıtılacak.

Daha önce yanında sigara içilince öksüren reklam panosunu görmüştük. Ector aslında daha da önemli bir misyonu, çocukları dumandan koruma görevini üstleniyor. Zira İtalya gibi (veya memleketimiz gibi) sigaranın yaygın olduğu, özellikle açık hava alanlarda etrafta çocuk olsa bile rahatlıkla sigara içilen ülkeler için önemli bir farkındalık hareketi Ector'unki. Bakınız, İtalya'daki çalışmalara göre 2 yaşındaki çocukların %52'si sürekli olarak pasif dumana maruz kalıyor. Kötü bir istatistik, oysa sigara içiyor bile olsak, çocukları dumanımızdan korumak konusunda hepimiz hemfikiriz olmalıyız, öyle değil mi?



Künye:

Reklamveren: Roche

Reklam Ajansı: Integer Milano

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Nicola Lampugnani

Yaratıcı Yönetmen: Mirco Pagano

Sanat Yönetmeni: Federica Facchini, Giulia Trimarchi

Reklam Yazarı: Andrea Pinca, Mirco Pagano, Luana Contu

Grafik Geliştirici: Danila Cericco

Müşteri Hizmet Direktörü: Gianluca Cappiello

Proje Yöneticisi: Vaida Kentraite

Yapım Sorumlusu: Barbara Trivella

Yapımcı: Fabio Bellifemine

Dijital Yaratıcı Yönetmen: Jack Blanga

Dijital Yöneticisi: Fabio Allemagna

Grafik, UI & UX Tasarımcısı: Omar Mootamari

Web Proje Yöneticisi: Vaida Kentraite

Film Yapım Yöneticisi: Antonello Filosa

TV Yapım: Silvia Congiu

Yapım: The BigMama

Yönetmen: Nico Malaspina

2. Yönetmen: Gianpaolo Gelati

Yönetici Yapımcı: Lorenzo Borsetti

Yapımcı: Lucrezia Pellé

3b Stüdyo: Monkey Talkie

Müzik: Alessandro Branca @ Human Touch

Fotoğrafçı: Cirasa Studio

Teknoloji Geliştirme: The FabLab

Tasarım Geliştirme: Trudi Italya

Görsel: YouTube