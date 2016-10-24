Seyahat Etmek ve Sokak Hayvanlarına Mama Toplamak İçin Bardak Çizimleri

Berk Armağan, kahve bardaklarına yaptığı çizimlerle seyahat hayallerini ve sokak hayvanlarına yönelik projelerini gerçekleştiriyor.

Seyahat tutkusunu geçtiğimiz yıl otostopla yaptığı Türkiye turu sayesinde keşfeden Berk Armağan, dünyayı gezme hayalini ailesine yük olmadan gerçekleştirebilmek çözüm aramaya başlamış. Çizim yeteneği olan Armağan, çevresindeki insanlar tarafından da yıllarca güzel sanatlar okuması yönünde telkinler almış. Dolayısıyla seyahat edebilmek için bu yeteneğini kullanabileceği aklına gelmiş. Şu anda Türkçe Öğretmenliği okuyor olsa da hayallerini gerçekleştirmesini sağlayan şey kahve bardaklarına yaptığı çizimler olmuş.

Armağan kahve bardaklarına çizmeye nasıl başladığını şöyle anlatıyor: “Geçen senelerde yakın arkadaşlarıma doğum günlerinde bardak çiziyordum. Aklıma bunlara farklı şeyler çizip insanlara hikayemi anlatıp gezim için para toplamak geldi. 12 tane bardak çizdim ve Taksim'de sokağa çıktım. Bu olayı Interrail Turkiye'de paylaştım. İnsanlar bayağı ilgi gösterdi ve Instagram sayfası açmamı önerdiler. Sonrasında bir hayli ilgi gördüm. Belli bir ücret karşılığında 50'nin üzerinde bardak çizdim ve gezim için ihtiyacım olan parayı topladım. Sonra Balkanları ve Ukrayna'yı gezdim. Gezerken de bardaklara çizdim.”.

Armağan bardaklar aracılığıyla yalnızca seyahat hayallerini gerçekleştirmekle kalmamış. Yurt dışından döndüğünde sokak hayvanlarına mama toplamak için 10 tane kedi ve köpek figürlü bardak hazırlamış ve #1BARDAKMAMA projesi için 100 kiloya yakın mama toplamış.



Son dönemde Avrupa'yı gezmek için para biriktiren Armağan, uçak biletini ve interrail biletini almış. Şu anda cep harçlığını çıkarmaya uğraşıyor. Berk Armağan’ın çalışmalarını Seyyahart rumuzuyla oluşturduğu Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz.

Görsel: Instagram