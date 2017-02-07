Sevgililer Günü'nde 1 Hediye ile 2 Mutluluk

WWF-Türkiye, “Doğada aşk var!” kampanyasıyla 14 Şubat Sevgililer Günü için herkesi, tehlike altındaki bir türü sevdikleri adına evlat edinmeye davet ediyor.

Sevgililer Günü klişesini olumlu yönde değerlendirmenin en iyi yollarından biri sivil toplum kuruluşlarının kampanyalarına destek vermek olsa gerek. WWF-Türkiye’nin “Doğada aşk var!” kampanyası da bu dönemde kulak verilebilecek kampanyalardan biri.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), sivil toplum çalışmaları sayesinde tehlike altındaki türlerden pandaların sayısının 10 yılda yüzde 17 oranında arttığını ve 1.864’ü bulduğunu belirtiyor. Hatta pandanın durumundaki iyileşme nedeniyle Grey London, geçtiğimiz günlerde WWF’nin logosunda değişiklik yapılmasını önermişti. Yine WWF’nin bildirdiğine göre son altı yılda sayısı 3.200’den 3.890’a çıkan kaplanlar da kampanyaların olumlu sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. #DoğadaAşkVar etiketiyle devam eden kampanyaya katılarak; panda ve kaplanların yanı sıra orangutan, kutup ayısı, yunus, deniz kaplumbağası, orfoz ve turna gibi tehlike altındaki türlerin korunmasına destek olmak mümkün. Özellikle Türkiye’deki doğa koruma çalışmalarında daha fazla insana ve kaynağa ihtiyaç duyulduğu hala pek çok türün koruma altına alınamadığı vurgulanıyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) güncel kayıtlarına göre Türkiye’de nesli küresel seviyede tehlike altında olan 389 tür bulunuyor. Türkiye’de özellikle yeşil deniz kaplumbağası, saz kedisi veya orfoz gibi türlerin koruma çalışmalarıyla kaderinin değişebileceği belirtiliyor.

Sevgililer Günü hediyesi olarak tehlike altındaki türlerden birini evlat edinmek için destek sayfasına göz atabilirsiniz. 50 TL ve üzeri bağışlarda, evlat edinmeye dair basılı sertifika sevdiceğinizin adresine teslim ediliyor.

Görsel: WWF Türkiye

Fotoğraflar WWF Türkiye'den izin alınarak kullanılmıştır.