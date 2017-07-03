Sebzeleri Kahramanlaştıran Ambalajlar

Romanya'daki süpermarket zinciri için yapılan çalışmada; sebzeler ambalajlanarak eğlenceli kahramanlar yaratılıyor ve böylece çocukların sebze yemeye özenmesi amaçlanıyor.

Romanya Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre ülkedeki 4 çocuktan biri obezlik sınırında. Sebze yeme alışkanlıkları ise malumunuz, çocuklar ve sebzeler genelde çok iyi geçinen bir ikili değiller. Dolayısıyla, ihtiyaç net: Cilalı, pırıl pırıl ambalajlardaki şekerlemeler, çikolatalar ve bisküviler yerine çocukları sebzeye özendirmek. Peki nasıl olacak bu iş? Tabii ki çocuklara cazip gelecek bir ambalajla!

McCann Bükreş tarafından Romanya'nın en büyük süpermarket zinciri Mega Image için yaratılan kampanya "Veggie Heroes" (Sebze kahramanlar) ismini taşıyor ve odağı gerçekten de ambalaj. Yani parlak bir ambalajla her şeyi cazip kılacağınızı ispatlar nitelikte bir iş. Çocuklarımızın yemediği ya da zorla yediği sebzeleri; börekler, makarnalar içine eser miktarlarda koyup saklayarak onlara yedirmek yerine sebzeleri çocukların sahip olmak isteyeceği, kendi istekleriyle yemek isteyeceği şeylere dönüştürmüş bu kampanya. Bunu da sebzelere rengarenk kostümler giydirerek yapmış. Karton bir roket "kostümü" giyen havuç, kuzu kostümü giyen karnabahar, ayıya dönüşmüş kivi, dinozor şeklinde kabak. Eğlenceli mi eğlenceli bir iş.

Bu karton ambalajları giyen 8 sebze; hem rengarenk paketlerdeki abur cuburların yanında dikkat çekecek bir nitelik kazanmış, hem de çocuklar için sebzeleri bir arzu objesine dönüştürmüş. Üstelik, ambalajlar her kahramanın hikayelerine yer verilen bir kitapla da desteklenmiş. Bu kadarla da kalınmamış hem marketlerde gösteriler yapılmış, hem de okullara gidilip çocuklara eğlenceli bir şekilde sebze yemenin faydaları anlatılmış. Böylece ebeveynlerin sebze yemeyi çocukların hayal gücüne seslenen eğlenceli bir hale getirmelerine yardım sağlanmış.

Sonuç gayet başarılı tabii. Meyve ve sebze satışları %300 oranında artmış. Mağaza trafiğinde ise %11'lik bir yükselme görülmüş. Çocuklar sebzelerin faydalarından bahseder hale gelmişler. Yani ambalaj dediğimiz şey mühim, iyi bir paketleme ile abur cuburu değil de; sebzeleri bile "moda" haline getirmek gayet mümkün.

Çok tatlı, eğlenceli ve faydalı bir kampanya. Bir anne olarak benden kocaman bir kalp aldı. Yeri gelmişken, daha önce sebzeleri farklı bir iyi amaç için ambalajlayan benzer nefislikte bir başka işi de hatırlatmış olalım.

Künye:

Reklamveren: Mega Image Romanya

Reklam Ajansı: McCann Bükreş

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Catalin Dobre

Reklam Yazarı: Ioana Zamir

Sanat Yönetmeni: Alin Sirbu, Ion Cojocaru

Görsel: YouTube