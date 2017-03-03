Sarsıntısız Selfie İçin Mini Dengeleyici

Piyasadaki rakiplerine oranla çok küçük boyutlara sahip olan dengeleyici Fancy, fotoğraf ve video çekimlerinde titremeyi engelleyerek pürüzsüz görüntü elde etmeyi sağlıyor.

Fancy, bulanık fotoğraflardan ve sarsıntılı video görüntülerinden yakınanlar için üretilmiş mini bir dengeleyici (stabilizer). Çinli üreticisi Wewow Gimbal'in "Akıllı telefonlar için üretilmiş en küçük, en hafif ve en stil sahibi dengeleyici" sloganıyla Indiegogo’da fonlanıyor. Aslına bakarsanız Indiegogo’da yayınlandığı andan itibaren 10 saat içinde fon hedefini tamamlamış. Şu anda hedef fonun yaklaşık %850’sini toplamış durumda.

Yalnızca 180 gr ağırlığında olan ve gittiğiniz her yere rahatça götürebileceğiniz bu cihaz, 2 saatlik şarjla 8 saat boyunca pürüzsüz video görüntüsü almayı sağlayabiliyor. Hatta dahili güç kaynağı sayesinde telefonunuzu da şarj edebiliyor.





113 mm x 43.5 mm x 23 mm boyutlarındaki 1 eksenli cihaz, 2600 mAh pil kapasitesine sahip. Rose Gold (altın pembe), Sky Fray (gökyüzü grisi), Jade Green (yeşim yeşili), Moonlight Silver (ay ışığı gümüş) ve Black Ink (siyah mürekkep) adlı özel renk seçenekleriyle sunulmuş. USB girişi var ve şarj kablosuyla birlikte geliyor. Nisan ayında siparişleri gönderilmeye başlayacak.

Görsel: Indiegogo