Rönesans Bıçaklarındaki Melodiler Seslendirildi

Rönesans'ta sofralarda kullanıldığı düşünülen notalı bıçaklar, Royal College of Music tarafından seslendirildi.

16 yüzyıla ait nadir bulunan Rönesans bıçakları üzerinde, bıçağın kesici alanına sözleriyle birlikte kazınmış melodiler yer alıyor. Bıçaklar savaş veya dövüş amacıyla değil, sofrada kullanılmak üzere yapılmış. Bıçakların bir yüzüne yemekten önce okunan bir şükür duası, diğer yüzüne ise yemekten sonra okunan bir dua kazınmış. Rönesans dönemi sofralarındaki pek çok ritüel gibi bu bıçaklar da gizemini koruyor ve sofradaki kullanım amaçları tam olarak bilinmiyor. Yalnızca özel günlerde ve özel törenlerde kullanıldıkları tahmin ediliyor.



Aşağıdaki bıçakların bir yüzünde şöyle yazıyor: “Masanın kutsaması. Kutsal üçlü - Baba, Oğul ve Kutsal Ruh - bu sofrayı kutsasın.” Diğer yüzünde yazanlar ise şöyle: “Şükran duası. Tanrım, cömertliğin için sana şükran borçluyuz.”

Royal College of Music, orkestra ve koro eşliğinde bıçakların üzerindeki notaları seslendirmiş:

http://media.vam.ac.uk/audio/a-notation-knife-grace-version-1.mp3

http://media.vam.ac.uk/audio/a-notation-knife-benediction-version-1.mp3

Melodiler seslendirilirken ikinci bir versiyon daha hazırlanmış:

http://media.vam.ac.uk/audio/a-notation-knife-grace-version-2.mp3

http://media.vam.ac.uk/audio/a-notation-knife-benediction-version-2.mp3

Görsel: Victoria and Albert Museum