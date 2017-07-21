Rocko'nun Modern Yaşamı 20 Yıl Sonra Modern Dünyamıza Adım Atıyor

Nickelodeon'un efsane çizgi dizilerinden Rocko'nun Modern Yaşamı, 1 saatlik televizyon filmiyle geri döndüğünü ilk görüntüleriyle San Diego Comic Con'da duyurdu.

1993'te Joe Murray tarafından yaratılan ve ülkemizde Nickelodeon tarafından yayınlanan Rocko'nun Modern Yaşamı (Rocko's Modern Life), modern topluma yönelik bir "modernlik" eleştirisi olarak bir neslin gönlünde ayrı bir yere sahip. Dizide hayali şehir O-Town'da yaşayan Rocko ve arkadaşları Heffer, Filburt, Spunky'nin değişen dünya üzerindeki maceraları işleniyordu.

1996'da son bölümünü yayınlayan Rocko'nu Modern Yaşamı, dün San Diego Comic Con'da yaptığı duyuruyla yaklaşık 20 yıl aradan sonra televizyonda yeniden yer alacağını müjdeledi. Rocko's Modern Life: Static Cling isimli televizyon filmi 1 saat uzunluğunda olacak ve Rocko ile arkadaşlarının artık 90'larda olmadığı tokat gibi fark etmeleriyle başlayacak.

Yayınlanan 3 dakikalık ilk görüntüde gündelik yaşamımızın istilasını kolayca görebiliyoruz. Akıllı telefonlar, toksik enerji içecekleri, aşırı süslü yemek kamyonetleri diye liste uzayıp gidiyor. Rocko'nun Modern Yaşamı'nı çocukken izleme şansı bulamadıysanız bile şimdi izlemek için iyi bir motivasyonunuz var. Rocko's Modern Life: Static Cling 2018'de yayınlanacak.

Görsel: YouTube