Philippe Starck'tan Atletlerin Sevdikleriyle Paylaşabileceği Dörtlü Olimpiyat Madalyaları

Philippe Starck, Fransa'nın 2024 Olimpiyatları için hazırlayacağı ev sahipliği teklifinde yer almak üzere paylaşılabilir bir Olimpiyat madalyası tasarladı.

Geçtiğimiz yıl, çocukluk anılarından esinlenen parfüm koleksiyonuyla yer verdiğimiz ünlü tasarımcı Philippe Starck, 2024 olimpiyatları için paylaşılabilir bir madalya tasarladı. Starck’ın ilk bakışta klasik madalyalardan hiçbir farkı yokmuş gibi görünen tasarımı, 4 parçaya ayrılabiliyor ve bu sayede atletlerin başarılarını dilerlerse sevdikleriyle paylaşmalarına imkan tanıyor.

Dünyanın en üretken tasarımcıları arasında yer alan 68 yaşındaki Philippe Starck şimdiye kadar 10.000 obje tasarlamış. Starck, Fransa’da düzenlenen 1992 Kış Olimpiyatları için tasarladığı Olimpiyat meşalesi ile daha önce de olimpiyat ruhuna dahil olmuştu. Fransa, 2024 olimpiyatlarına ev sahipliği için yapacağı teklifte yer almak üzere tasarımcıdan bu defa da madalya tasarlamasını istemiş. Atletlerin yarışı tek başına kazanamadığını belirten Starck, tasarlayacağı madalyanın bu fikri yansıtmasını istemiş.

Fransa’nın teklifi kabul edilirse Starck’ın tasarımı, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları’nın ardından gerçekleşecek Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda kullanılacak. Japonya’nın Olimpik komitesinin Tokyo 2020 madalyaları için de ilginç bir fikri var. Nisan ayından bu yana Japon vatandaşlarının eski akıllı telefonları ve diğer elektronik cihazları geri dönüşüm için bağışlaması isteniyor. 2020’ye kadar telekomünikasyon mağazalarında ve ofislerde toplanmaya devam edecek bu atıklardan elde edilen metaller; altın, gümüş ve bronz madalyalara dönüştürülecek. Bir bakıma atıklar arasında madencilik yapılacak ve 8 ton da atık toplanması bekleniyor.

Görsel: Philippe Starck