Parkinson Hastalığı Belki de Sandığınızdan Farklıdır
Parkinson NSW için hazırlanan film, hastalık hakkında yanlış bilinen algıları kırmayı amaçlıyor.
Parkinson hem hastalar hem de yakınları için çok zorlu bir hastalık... Yarattığı fiziksel hasarın yanı sıra psikolojik olarak da büyük çöküntüye neden olabiliyor. Bu hastalık hakkında farkındalık yaratmak ve insanları bilgilendirmek için çalışan Parkinson's NSW; Mannequin Challenge uyarlaması ve Parkinson's için yapılan deneysel bir ameliyatı gösteren The Lucky Ones ile geçtiğimiz yıllarda büyük ses getirmişti. Bu sene de kuruluş; 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü için JWT Sydney tarafından hazırlanan çarpıcı ve oldukça duygusal bir kampanyayla Parkinson hastalığı hakkındaki yanlış algıları kırmayı amaçlıyor.
Parkinson's denince ilk akla gelen şey el titremesi ve bu hastalığın çoğunlukla yaşlı insanları etkilediği. Bu anlamda ne kadar ciddi bir hastalık olduğu düşünülmeden oluşturulmuş, biraz karikatürize bir algı belki de bu. Oysa Parkinson hastalığında ne titreme standart, ne de yaş.
JWT Sydney'in hazırladığı "The Hold" (Tutuş/ Kavrama) isimli film de Parkinson denince insanların ilk düşündüğü bu iki kavramdan yola çıkıyor. Filmde yaşlıca bir adam ve kızını el ele tutuşurken, üzgün bir an içinde görüyoruz. Tutuşmuş eller titriyor, gözlerse yaşlı... Parkinson'la boğuşan bir adam ve onun için üzülen kızı olduğunu düşünüyoruz bu ikilinin. Ancak, film bambaşka bir mesajla bitiyor.
Film, Avusturalya'nın en önemli reklam yönetmenlerinden David Denneen tarafından çekilmiş. 45 saniyelik, kısacık bir an aslında. Ancak müziği, görsel dili ve temposuyla önemli bir hastalığın bir aileyi nasıl da yıkabileceğini çok çarpıcı bir şekilde veriyor. Kampanya; TV'de ve internette yayına giren 45 ve 30 saniyelik filmlerin yanı sıra, ikinci etabında basın ilanlarıyla devam edecek.
Künye:
Reklamveren: Parkinson’s NSW
Reklam Ajansı: J.Walter Thompson Sydney
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Simon Langley
Yaratıcı Yönetmen / Reklam Yazarı: Paul Coghlan
Yaratıcı Yönetmen / Sanat Yönetmeni: John Lam
Planlama Yöneticisi: Angela Morris
Grup Hesap Yöneticisi: Anne Gibson/Ana Lynch
Yapımcı: Gemma Kay
Yapım Şirketi: Filmgraphics
Yönetmen: David Denneen
Yapımcı: Anna Fawcett
Kurgu: Toby Denneen
Ses: Smith & Western
Görsel: YouTube