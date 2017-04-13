Parkinson Hastalığı Belki de Sandığınızdan Farklıdır

Parkinson NSW için hazırlanan film, hastalık hakkında yanlış bilinen algıları kırmayı amaçlıyor.

Parkinson hem hastalar hem de yakınları için çok zorlu bir hastalık... Yarattığı fiziksel hasarın yanı sıra psikolojik olarak da büyük çöküntüye neden olabiliyor. Bu hastalık hakkında farkındalık yaratmak ve insanları bilgilendirmek için çalışan Parkinson's NSW; Mannequin Challenge uyarlaması ve Parkinson's için yapılan deneysel bir ameliyatı gösteren The Lucky Ones ile geçtiğimiz yıllarda büyük ses getirmişti. Bu sene de kuruluş; 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü için JWT Sydney tarafından hazırlanan çarpıcı ve oldukça duygusal bir kampanyayla Parkinson hastalığı hakkındaki yanlış algıları kırmayı amaçlıyor.

Parkinson's denince ilk akla gelen şey el titremesi ve bu hastalığın çoğunlukla yaşlı insanları etkilediği. Bu anlamda ne kadar ciddi bir hastalık olduğu düşünülmeden oluşturulmuş, biraz karikatürize bir algı belki de bu. Oysa Parkinson hastalığında ne titreme standart, ne de yaş.

JWT Sydney'in hazırladığı "The Hold" (Tutuş/ Kavrama) isimli film de Parkinson denince insanların ilk düşündüğü bu iki kavramdan yola çıkıyor. Filmde yaşlıca bir adam ve kızını el ele tutuşurken, üzgün bir an içinde görüyoruz. Tutuşmuş eller titriyor, gözlerse yaşlı... Parkinson'la boğuşan bir adam ve onun için üzülen kızı olduğunu düşünüyoruz bu ikilinin. Ancak, film bambaşka bir mesajla bitiyor.

Film, Avusturalya'nın en önemli reklam yönetmenlerinden David Denneen tarafından çekilmiş. 45 saniyelik, kısacık bir an aslında. Ancak müziği, görsel dili ve temposuyla önemli bir hastalığın bir aileyi nasıl da yıkabileceğini çok çarpıcı bir şekilde veriyor. Kampanya; TV'de ve internette yayına giren 45 ve 30 saniyelik filmlerin yanı sıra, ikinci etabında basın ilanlarıyla devam edecek.

Künye:

Reklamveren: Parkinson’s NSW

Reklam Ajansı: J.Walter Thompson Sydney

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Simon Langley

Yaratıcı Yönetmen / Reklam Yazarı: Paul Coghlan

Yaratıcı Yönetmen / Sanat Yönetmeni: John Lam

Planlama Yöneticisi: Angela Morris

Grup Hesap Yöneticisi: Anne Gibson/Ana Lynch

Yapımcı: Gemma Kay

Yapım Şirketi: Filmgraphics

Yönetmen: David Denneen

Yapımcı: Anna Fawcett

Kurgu: Toby Denneen

Ses: Smith & Western

Görsel: YouTube



