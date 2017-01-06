Oyunun İçine Dalmaya Hazır mısınız?

Razer'ın CES 2017'de tanıttığı video oyun projeksiyon sistemi projesi Ariana, oyunu odaya yansıtıp mekanı algılayarak oyunun içine tam anlamıyla girmenize olanak veriyor.

Ciddi oyuncuların iyi bildiği bilgisayar markası Razer; CES 2017'de oyun deneyimini güçlendiren yeni ürününü tanıttı. Önce 3 ekranlı laptop sistemi Project Valerie ile ortaya çıkan Razer, şimdi de bilgisayar ekranını duvara yansıtan, böylece oyunun içine girmenize olanak veren Project Ariana ile geliyor.

Sürükleyici bir oyun deneyimi için geliştirilen video projeksiyon sistemi olan Project Ariana; sıradan bir ev projeksiyonuna benziyor. Ama değil! Sistem, son teknoloji bir video projektör cihazının yanı sıra 155 derecelik çok geniş bir balık gözü lens, 2 adet üç boyutlu derinlik algılayıcı kamera ve oyunu tüm odaya yaymanıza imkan veren pek çok başka gelişmiş yeti sunuyor. Ariana, odanın boyut ve genişliğine uyum sağlayan ilk ve tek projektör. 3D kameraları ve özel kalibrasyon yazılımı sayesinde odadaki eşyaları, aydınlatmayı ve başka etkenleri otomatik olarak algılayarak mekana özel, kusursuz yansıtma sağlıyor.

Film ya da video seyretmek için de kullanılabilen Ariana, elbette ki tasarlandığı üzere, oyun ortamında tam performansını gösteriyor. Oyunun özellikleri, mekanları ve dünyası ekrana hapsolmak yerine tüm odanızı kaplıyor. Böylece oyuncu kendini tam anlamıyla oyunun içinde hissedebiliyor.

Ariana'nın amacı; içeriği bozmadan ve dikkati dağıtmadan deneyimi zenginleştirmek. Projenin özü; şirketin bir süredir bilgisayar, klavye ve farelerine yerleştirdiği akıllı aydınlatma sistemi Razer Chroma'ya dayanıyor. Gerçek zamanda oyunla iletişim kuran ışık ve video efektleri Ariana'da yer alıyor. Oyunun içindeki uyarılar oyunun akışını bozmadan sadece projeksiyon üzerinden verilebiliyor. Örneğin; ölmek üzereyseniz çevresel ışıklar yanıp sönebiliyor ama ana ekrandaki görüntüye dikkati dağıtacak bir öğe eklenmemiş oluyor.

Oyuncular arasında büyük heyecan yaratan Project Ariana, şu an için bir konsept ürün. Piyasaya çıktığında oyun alışkanlıklarını değiştirecek ve oyun dünyasını yeniden şekillendirecek güce sahip gibi duruyor.

Görsel: Razer