Otizmli Bireyler İçin Zaman Yönetimini Kolaylaştıran Uygulama

Çocuklar ve otizmli bireylerin hayatını kolaylaştıran görsel tabanlı bir zaman planlayıcı olan Visual Schedule, bu alanda Apple Watch üzerinden çalışan ilk olma özelliğini taşıyor.

Otizmli bireylerin en zorlandığı alanlarda biri olan günlük rutinler konusunda zaman planlayıcı uygulamalar çok büyük destek sağlayabilir. Bunlardan biri de çocuklar ve özel ihtiyaçları olan bireylere yönelik uygulamalarıyla bilinen Enuma tarafından geliştirilen Visual Schedule isimli uygulama. Rutinleri hatırlatmak için görsel ipuçları kullanan bu uygulama aynı zamanda Apple Watch desteği sunan ilk görsel zamanlayıcı.

Özellikle çocuklar ve otizmli bireyler düşünülerek yaratılan ve görsel odaklı ilk giyilebilir teknoloji uygulaması olma özelliği sağlayan Visual Schedule; diğer uygulamalar gibi iPhone ve Apple Watch eşleştirilerek çalışıyor. Bu sayede de hem telefon hem saat üzerinden zaman takibi yapılabiliyor. Görsel zaman planları iPhone üzerinden oluşturuluyor. Basit ve sade bir arayüz sunan uygulamaya istediğiniz öğeleri sürükleyip bırakarak planı yaratabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızdan dilediğinizi seçerek kişiye özel etkinlikler tasarlayabildiğiniz gibi 14 hazır şablondan birini de seçebiliyorsunuz.

Uygulama Apple Watch aracılığıyla her etkinlik sırasında sürecin ne kadarının tamamlandığına, bitmesine ne kadar zaman kaldığına ilişkin bilgi kullanıcıya veriliyor. Bu sayede kullanan kişi, yeni bir etkinliğe ne zaman geçeceği konusundan önden bilgi sahibi oluyor. Etkinliğin üzerine gelip yukarı kaydırdığınızda o işle ilgili görevler ekrana geliyor, sola kaydırma ise bir sonraki aktiviteyi gösteriyor.

Visual Schedule, çocuklara kişiselleştirilmiş bir günlük plan sağlarken onların bağımsızlıklarını güçlendiriyor, zaman yönetimi konusunda onları bilinçlendiriyor. Aynı şekildi otizmli bireyler içinde kontrollü bir rutini kolaylıkla takip edebilme avantajı sunuyor. Bu özelliğiyle çocuklar ve otizmli bireylerde hem kendi kendini yönetebilme becerisi sağlıyor, hem de sırada ne olduğunu bilememe nedenli potansiyel kaygılardan onları uzak tutuyor.



Uygulamanın tertemiz arayüzü rakipleri arasından sıyrılmasını sağlıyor. Ödüllü tasarımcıların çalışmasının ve ebeveynlerin içgörülerine büyük önem verilmesinin payı büyük. Uygulama, ebeveynler ve otizmli çocukları olan aileler tarafından test edilmiş ve oldukça olumlu yorumlar almış.

Görsel: Enuma