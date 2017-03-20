Ortama Göre Renk Değiştiren Saçlar

FIRE, ortamdaki sıcaklığa ve neme göre renk değiştiren yeni bir saç boyası olarak marjinal bir görünüm öneriyor.

Saçı marjinal renklere boyamanın neredeyse klişe haline geldiği bir zamanda yaşıyoruz. Bu da sınırları zorlamaya sevk ediyor herkesi. Moda şirketi The Unseen tarafından geliştirilen özel saç boyası FIRE da bu arayışın bir sonucu . Geçtiğimiz ay Londra Moda Haftası’nda sahneye çıkmış. Saçtaki renkler, çevresel etkenlere göre farklılaşırken geniş bir renk yelpazesi gözlemlenebiliyor. Boya, parlak neonlardan daha sakin pastel tonlara kadar değişim gösterebiliyor.

İşleyişi tamamen kimya kanunlarına dayanıyor. Ortamda belli bir seviyenin üzerinde sıcaklık değişimi meydana geldiğinde, karbon bağındaki moleküllerden biri diğerinden daha kararlı hale geliyor ve bu yüzden de reaksiyon farklı ışık emilimine sahip moleküller üretiyor. Farklı ışık emilimine sahip bu moleküller de saçta farklı bir renk oluşmasını sağlıyor.

Türü ne olursa olsun saç boyasının saça zarar verdiği bir gerçek. FIRE’ın ekstra özellikleri ise insanın aklına “Bu boya daha da zararlı olabilir.” şüphesini yerleştiriyor. The Unseen’in kurucusu Lauren Bowker, FIRE’ın formülünde saça klasik saç boyalarından daha fazla zarar verebilecek bir madde olmadığını belirtmiş. Hatta Bowker’a göre, moleküllerin etkilerini nötralize edecek polimer zincirlerin içinde sarılı olmaları sayesinde polimerik sabitleme sağlanıyor. Böylece tipik boyaların formülünde bulunan çoğu maddeye de ihtiyaç kalmıyor.

Böyle bir boya ile anlık saç rengi üzerinde tam bir kontrol sağlanamaması çoğu insan için tercih edilesi bir ürün olmasının önüne geçebilir. Boyanın nasıl renk değiştirdiğini aşağıdaki videolarda izleyebilirsiniz.

Görsel: Vimeo