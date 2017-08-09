Okuduğu Kitabı Elinden Bırakmak İstemeyenlere

Öğrenci şirketi Lea Company'nin yarattığı kitap ışığı Knigosvet için çekilen film, eğlenceli detaylarla kitap okuma zevkinden bahsediyor.

Bulgaristan'da bir öğrenci şirketi olan LEA mini-company Knigosvet isimli bir kitap ışığı yaratıp beğeni toplayınca, Bulgar film stüdyosu Nu Boyana da genç girişimcileri desteklemek amacıyla ürüne eğlenceli bir tanıtım filmi çekti.

LEA (Learn, Educate, Aspire); Bulgaristan'ın Plodiv şehrinde olan Ivan Vazov Foreign Language School bünyesinde bir öğrenci şirketi. Bu okulun öğrencileri Lea bünyesinde "Knigosvet" isimli bir ürün tasarlamış. Knigosvet, kitabın kenarına takılan led formunda bir kitap ışığı. Gece-gündüz, her ortamda, başkalarını rahatsız etmeden ve gözlerinizi zorlamadan kolaylıkla kitap okumanıza izin veriyor. Bu ürünle ülke çapında düzenlenen JA Bulgaria yarışmasında ödül kazandı, yaratıcıları TEDx konuşmaları yaptı.

Gençler ürünü Temmuz ayında İsviçre'deki JA Europe yarışmasında tanıtmaya davet edilince onları desteklemek amacıyla film stüdyosu Nu Boyana ve stüdyonun yapım şirketi B2Y Productions Knigosvet için bir tanıtım filmi çekmeye karar veriyor. Ve ortaya neşeli bir film çıkıyor.

Nu Boyana stajyerlerinin de figüran olarak rol aldığı film; tek mekanda geçiyor. Öznenin kadrajın ortasına yerleştirilmesi, tek açı kullanılması ve sanat yönetimindeki detaylar ve renkler biraz Wes Anderson filmlerini anımsatıyor. Filmde, genç bir kız arka planda çeşiti olaylar olurken istifini bozmadan kitabını okumaya devam ediyor. Dış ses de kitapseverlerin kendini bulacağı bir konudan, sürükleyici bir kitabı hiç elinden bırakmak istememekten bahsediyor.

Künye:

Reklamveren: Lea Student Company

Ürün: Knigosvet

Yapım: B2Y Productions

Stüdyo: Nu Boyana Film Studios

Yapımcılar: Yariv Lerner, Alexander Kenanov

Yönetici Yapımcı: Ivaylo Grancharov

Yönetmen: Lyubomir Pechev

Görüntü Yönetmeni: Nikolay Petrov

Kamera Asistanı: Konstantin Vasilev

Ses Tasarım: Brambar Studio

Kurgu: Kostadin Ekzarov

Oyuncular: Yolena Gesheva, Birsen Alimanova, Dimitar Todev, Georgi Zmeyarski and Georgi Stoyanov

Dış Ses: Luke Cousins

Figüranlar: Nu Boyana Film Studios yaz dönemi stajyerleri

Görsel: Vimeo