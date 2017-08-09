Okuduğu Kitabı Elinden Bırakmak İstemeyenlere
Öğrenci şirketi Lea Company'nin yarattığı kitap ışığı Knigosvet için çekilen film, eğlenceli detaylarla kitap okuma zevkinden bahsediyor.
Bulgaristan'da bir öğrenci şirketi olan LEA mini-company Knigosvet isimli bir kitap ışığı yaratıp beğeni toplayınca, Bulgar film stüdyosu Nu Boyana da genç girişimcileri desteklemek amacıyla ürüne eğlenceli bir tanıtım filmi çekti.
LEA (Learn, Educate, Aspire); Bulgaristan'ın Plodiv şehrinde olan Ivan Vazov Foreign Language School bünyesinde bir öğrenci şirketi. Bu okulun öğrencileri Lea bünyesinde "Knigosvet" isimli bir ürün tasarlamış. Knigosvet, kitabın kenarına takılan led formunda bir kitap ışığı. Gece-gündüz, her ortamda, başkalarını rahatsız etmeden ve gözlerinizi zorlamadan kolaylıkla kitap okumanıza izin veriyor. Bu ürünle ülke çapında düzenlenen JA Bulgaria yarışmasında ödül kazandı, yaratıcıları TEDx konuşmaları yaptı.
Gençler ürünü Temmuz ayında İsviçre'deki JA Europe yarışmasında tanıtmaya davet edilince onları desteklemek amacıyla film stüdyosu Nu Boyana ve stüdyonun yapım şirketi B2Y Productions Knigosvet için bir tanıtım filmi çekmeye karar veriyor. Ve ortaya neşeli bir film çıkıyor.
Nu Boyana stajyerlerinin de figüran olarak rol aldığı film; tek mekanda geçiyor. Öznenin kadrajın ortasına yerleştirilmesi, tek açı kullanılması ve sanat yönetimindeki detaylar ve renkler biraz Wes Anderson filmlerini anımsatıyor. Filmde, genç bir kız arka planda çeşiti olaylar olurken istifini bozmadan kitabını okumaya devam ediyor. Dış ses de kitapseverlerin kendini bulacağı bir konudan, sürükleyici bir kitabı hiç elinden bırakmak istememekten bahsediyor.
Künye:
Reklamveren: Lea Student Company
Ürün: Knigosvet
Yapım: B2Y Productions
Stüdyo: Nu Boyana Film Studios
Yapımcılar: Yariv Lerner, Alexander Kenanov
Yönetici Yapımcı: Ivaylo Grancharov
Yönetmen: Lyubomir Pechev
Görüntü Yönetmeni: Nikolay Petrov
Kamera Asistanı: Konstantin Vasilev
Ses Tasarım: Brambar Studio
Kurgu: Kostadin Ekzarov
Oyuncular: Yolena Gesheva, Birsen Alimanova, Dimitar Todev, Georgi Zmeyarski and Georgi Stoyanov
Dış Ses: Luke Cousins
Figüranlar: Nu Boyana Film Studios yaz dönemi stajyerleri
Görsel: Vimeo