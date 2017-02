Mr. Gay Syria Sesini Duyurabilmek için Destek Bekliyor

Mr. Gay Syria, Suriye'de yaşanan insanlık dramında seslerini duyamadığımız eşcinsellerin sesi olma umudunu taşıyor.

Suriye'deki mülteci krizi, sadece Türkiye için değil tüm dünya için en önemli sorunlardan birisi. On binlerce insan büyük bir göç hareketi gerçekleştirip dünyanın dört bir yanına dağılıyorlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) yayınladığı rapora göre dünya genelinde zorla yerinden edilen insanların sayısı dünya tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu sarsıcı sonucu her gün hayatlarımızda da yaşıyoruz. Ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısının UNHCR'ın raporuna göre 2.5 milyon olduğunu görüyoruz. Her gün rastladığımız insanlar ve hayatlar var. Fakat arka planda hiç görülmeyen birileri daha var mıdır dersiniz? Bunun cevabı kuşkusuz evet. LGBTİ bireyler için savaştan kaçmak kadar, gittikleri ülkelerde de yaşamlarına devam etmeleri oldukça zor. Geldikleri toplumlarda yaşadıkları savaşın yanı sıra cinsel kimlikleri üzerine yapılan saldırıları da yaşıyorlar. Bu her anlamda yıkıcı bir durum.

Ayşe Toprak, bir belgesel yapımcısı. Mültecilerle ilgili bir haber yaptığı sırada Mahmud ile karşılıyorlar. Yıl 2011. Bir süre sonra Mahmud, aklındaki fikri Ayşe Toprak'a anlatıyor ve projenin ilk fikirleri ortaya çıkıyor. Mahmud'un aklında, İstanbul'daki Suriyeli mülteciler arasında bir güzellik yarışması düzenlemek var. Fakat bu bir güzellik yarışmasından çok daha fazlası ona göre. Uluslararası alanda seslerini duyurabilmeleri, ayrımcılığı yenmek ve bilinçlendirmek için böyle bir çalışmaya girişiyor.

Devasa bir göç dalgası arasında yitip giden birçok hayat var. Bunlar üzerine ışık tutan bir çalışma olan Mr. Gay Syria, eşcinsellerin sesini duyurabilmek, onların da var olduğunu gösterebilmek için önemli bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Aynı zamanda bu belgesel; Türk, Alman ve Fransız ortak yapımı. Bu projeyi bitirmek ve paylaşmak için sizin de desteğinizi bekleyen proje; post-prodüksiyon için fon ve Arap dünyasındaki eşcinsellerin ve LGBTİ haklarının güvenliği ile ilgili bir bilinçlendirme kampanyası oluşturuyor. Projeye destek olmak ve daha fazla bilgi almak için destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Görsel: Kiss Kiss Bank Bank