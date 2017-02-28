Mobil Deneyime En İyi Uyum Sağlamış 10 Marka

Markaların mobildeki uyumluluğunu inceleyen MDEX indeksinin başında Facebook, Amazon ve 7-Eleven geliyor.

IPG Mediabrands'ın bir parçası olan Ansible, uluslararası pazar araştırma ajansı YouGov ve Google araçlarının ortaklığıyla geliştirilen MDEX, mobil kullanıma en iyi uyum sağlamış markaları sıraladı. 240.000'den fazla puanını ve 2.000'den fazla markayı araştırmasına dahil eden MDEX, araştırma sonuçlarını Mobile World Congress'teki oturumlarında açıkladı.

Temmuz 2016'da başlattığı geliştirme çalışmalarıyla Ocak 2017'de devam saha analizleriyle birlikte şekillendirilmiş. 2 binden fazla markanın yer aldığı endekste Almanya, ABD, Arjantin, Avusturya, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Filipinler, Hindistan, Kanada, Malezya, Meksika, Singapur, Şili ve Uruguay yer alıyor.

Google'ın arama sonuçları, mobil site ve uygulama tasarım prensipleri, mobil sayfa içgörü ve sıcakkanlılık skoru, Webpagetest.org sonuçları, YouGov ve Mediabrands'in içgörüleriyle incelenen tüketici kullanabilirlik anketi ve Ansible'ın mobil site içerik analizi de bu araştırmanın temel metriklerini oluşturuyor.

MDEX'e göre şu anda mobile en uyumlu şirketler sıralaması:

1. Facebook

2. Amazon

3. 7-Eleven

4. Hyundai

5. Microsoft

6. Nike

7. Google

8. Adidas

9. OLX

10. Target

Görsel: The MDEX, Vimeo