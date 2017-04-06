Pull + Push tasarım stüdyosu, beton yapıların minyatür hallerini saksı olarak bitkilerin hizmetine sokuyor.

Japon tasarım stüdyosu, Pull + Push, yaşam alanlarımızı bir örtü gibi kaplayan beton yapılardan yola çıkarak çeşitli tasarımlar yapıyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olanları ise minyatür bina şeklindeki saksılar.

Bir saksı olarak binalar, yaratıcı ve sevimli görünüyorlar. Keşke gerçek yaşamlarımızda da boyutları yeşil örtünün yanında bu kadar küçük kalsa, hatta hiç olmasalar. Saksıların yapımında da gerçek binaların yapımında olduğu gibi çimento ve onun yanı sıra cam ve pirinç kullanılmış.

Saksıların şirin olduklarını inkar edemiyor insan ancak alttan alta ayna etkisi yaparak iç burkuyorlar sanki. Siz ne dersiniz?

Görsel: Pull + Push