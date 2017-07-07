Michelin'den Geri Dönüştürülmüş Malzemeyle 3B Basılmış Havasız Lastik

Michelin, Montreal'de düzenlediği MovinOn konferansında yeni havasız 3B basılmış konsept lastiği tanıttı.

Dünyanın en ünlü lastik üreticilerinden Michelin, 13 - 15 Haziran tarihleri arasında düzenlediği şirket içindeki yenilikleri ve inovatif teknolojileri tanıttığı MovinOn konferansında havasız, patlamaya dayanıklı ve geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen 3B baskı lastiğini tanıttı. Mobilite kavramını daha çevre dostu, daha güvenli ve verimli olması için geliştirilen konsept lastik, tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilebiliyor ve miadını doldurduğunda ise tekrar dönüştürülebiliyor. Ki Michelin ömrünün yüz binlerce kilometre olduğunu da belirtiyor.

Bal peteği görünümlü iskeleti ve mercan görünümlü dokusuyla da doğa ve çevre konusunda aldığı ilhamı iade eden bir tavra sahip. Konseptin en önemli değerlerinden birisi ise 3B baskı sayesinde istenildiği vakit lastik değişimi yapılabiliyor. Bu bir hasar veya zarar anında da olabiliyor, yaz veya kış lastiğine geçişte de uygulanabiliyor. Lastik bakımı konusunda yarattığı düşük maliyet de gelecek için bir yeşil ışık daha yakıyor.

Doğada tamamen çözünebilen konsept tasarım bu haliyle yeterince geleceğe ait değilmiş gibi, otomobile de bağlanabiliyor. Böylece araç üzerindeki konsoldan lastiğin güncel durumu ve ne zaman yeniden basılması gerektiği gibi bilgiler gerçek zamanlı görüntülenebiliyor. Ne yazık ki bu lastik hala prototip aşamasında. Son kullanıcıya ulaşabilecek hale gelmesinin önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşmesi umut ediliyor.

Görsel: Michelin (1, 2)