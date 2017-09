Kusursuzluk Yerine Kusurların Güzelliği

Diesel, yeni kampanyası "Go with the flaw" ile bizi benzersiz kılan kusurlarımızı kucaklamaya çağırıyor.

Çarpıcı reklam çalışmalarıyla tanınan Diesel'in reklam ajansı Anomaly'i bırakıp Publicis İtalya'ya geçmesinin ardından yeni ajansıyla ilk işi de yayına girdi. "Go with the flaw" adını taşıyan çalışma; insanları kusursuzluk yerine kusurlardaki güzelliği görmeye çağırıyor.

Fransız müzik video yönetmeni Francis Rousselet tarafından yönetilen film; ideal güzellik anlayışını değil; diş tellerini, şehla gözleri, dövmeleri, tek kaşı, göz altı torbalarını ve bunun gibi insanları eşsizleştiren kusurların güzelliğini betimliyor. Akışa bırakmak anlamına gelen "Go with the flow" deyişi yerine "flaw" yani "kusur" kelimesini kullanarak yapılan laf oyunuyla da kampanya sloganını veriyor. Böylece eşsizliğin mükemmel olmaktan daha değerli olduğu anlatılıyor.

Edith Piaf'ın muhteşem şarkısı "Je ne regrette rien" (Hiçbir şeyden pişman değilim) eşliğinde ilerleyen film, genç bir adamın bir film rulosunu kurgulamasıyla başlıyor. Her kare ile farklı insanlara gidiyoruz. Film moda dünyasında alışık olduğumuz ( şık insanları ve şık mekanları ekrana getirmiyor. Salaş, bakımsız, sağınık insanlar ve aynı tarzdaki mekanlar var burada. Bir hapishane hücresi, hurda bir otomobil, metal detektörleri, küçük marketler... Daha karanlık ve gösterişsiz bir dünya gösterilen. Tom Sloan tarafından basın ve açık hava fotoğraflarında da aynı tarz hakim.

Kampanya başlangıcında, "Kusurlu bir başlangıç" için mesajıyla, bugünlerde pek çok sanatçının yaptığı gibi tüm Instagram postlarını silen Diesel, şimdilerde kampanyayı destekleyici görseller giriyor. Kampanya sosyal medyada #GoWithTheFlaw etiketiyle yer alıyor.



Şu bir gerçek ki Diesel, her zaman moda dünyasının dışından işlerle bilinen bir marka oldu. Her zaman genelgeçer kalıpları sorgulayan, zorlayan bir duruşla gündeme geldi. Bu çalışma da o anlamda Diesel'in duruşuyla örtüşüyor. Bir eleştiri olarak denebilir ki buradaki kusurlar da oldukça kusursuz. Yani tek kaşlı ya da gözleri şaşı olan kız, bu kusurlarının dışında gayet de kusursuz görünüyorlar aslında. Artık o kadar "kusur" her kampanyada olur.

























