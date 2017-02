Kolektifli Komşularımız: Hem Dem Reklam Ajansı

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Bildiğiniz gibi biz de bir süredir hazır ofisi anlayışının Türkiye'deki en yeni temsilcilerinden Kolektif House'dayız. Farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde reklam ajansı Hem Dem ve kurucu ortakları Burşem Ege ve Funda Sularöz ile birlikteyiz.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığınız zorluklar nelerdi?

Burşem: Biz üniversiteden arkadaşız, Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü. Bir de üzerine Erasmus'la Krakow Jagiellon Üniversitesi'nde öğrenciliği ekleyince bir dolu hikaye, anı topladık o günlerde. Sınıfın başarılı ve renkli simalarıydık, günü gelince kendi reklam ajansımızı kuracağımız belliydi bir yerde. Farklı farklı yerlerde yaklaşık 10 yıl tecrübe edindik. Tanışıklıktan öte dost olmamız sebebiyle baş koyduk bu yola. Hem Dem ismi de buradan çıktı. Can ciğer arkadaş, birliktelik demek esasen Hem Dem! Ama bu yetmezdi bize tabii. Bir de dem'lenmek kelimesinin derin anlamı girince işin içine biz olayı genişletip her dem ve hep dem birlikteyiz dedik! Logomuzu böyle hareketli ve anlamlı bir kıvama getirdik. Güzel yorumlar alıyoruz.

Ajansı kurmak için hızlı karar aldık. 14 Temmuz'da Kolektif'te görüşmeye geldik. Diğer hafta da gezgin üye olarak işe başladık. Bu süre 3 hafta sürdü çünkü ekibi büyütmek şarttı. Derken 51 numaralı odada 3 kişi olarak başladık. Grafik tasarımcı olmazsa olmazdı. İlk 3 hafta freelance çözdük işleri ama çok zorlandığımız gerçek. İşlerin anında çözülmesi esas reklamcılık dünyasında. Çok şükür sonra Efe'yi bulduk. Şu an 6 ay geçti ve 2. grafik tasarımcı ve farklı alanlar için iş görüşmeleri yapıyoruz.

Bugün geldiğiniz noktaya ulaşırken geçtiğiniz en önemli aşamalar, atladığınız temel basamaklar nelerdi?

Funda: Sabır. :) Eğer bir gün her şeyin düzeleceğine ve sonrasında alacağınız keyfi hayal ederseniz bu ruhunuza iyi gelir. Ajans kurma fikrimiz hızlı gelişse de biz bu oluşuma kendimizi yıllardır hazırlıyoruz. Kendinde o hazır olma duygusunu hissettiysen devam et zaten.

Güzel ve bize inanan bir çevremiz var "network" denen cinsten. İşine sahip çıkan, bugüne kadar başarılı projelerde yer alan kişiler olarak bizi bilen insanlarla iş yapmaya başladık ve onları mahçup etmedik. Bu dalga böyle yayıldı ve müşteri sayımız her ay arttı.

Sunum hazırlamak bu işin doğasında var. Her seferinde bu iş bizim dedik ve olmama ihtimalini düşünmedik. İnanmak, hep ileriye bakmak anın zorluklarında kendini kaybetmemek çok önemli. Asgari kazanman gereken bir para var ama daha da çok kazanman lazım.

Kolektifi ilk nereden duydunuz?

Burşem: Çok değerli büyüğümüz gazeteci Mehmet Y. Yılmaz önerdi. Kendisinden fikir alıyorduk ne yapsak, ofisi nerede açsak diye. Tabii ki bize muhteşem bir iyilik yapmış oldu Kolektif'i önererek.

Ne zamandır Kolektiflisiniz?

Funda: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi henüz 7 ay olmadı bile ama sanki yıllardır buradayız. Samimi ortam insanı çok motive ediyor ve aidiyet hissini kuvvetlendiriyor.

Hem Dem'in gelişiminde ve şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif'in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının size ne gibi faydaları oldu?

Burşem: Kolektif’te sizin için düşünülmüş hazır bir sistem var. Herhangi bir yerde ofis kurmak demek elektrik, su, internet, aidat, masa, sandalye, televizyon vb. onlarca şeyin üzerinizde manasız yük olması demek. Burada verdiğiniz kira hepsini kapsıyor ve sorunsuz bir hayat sunuyor. Bu işin bir boyutu tabii ki. Bunun yanı sıra iş birlikleri, kendi reklamını yapma, destek bulma imkanın var. Sektörde ismi olan ya da potansiyeli olan kişileri kendini tanıtıyorsun. Birlikten beslenerek büyüyen bir yapının parçası olmak çok güzel.

Toplantıya gelen bir müşterimiz Kolektif’in tamamını bizim sanmıştı ve bu kadar büyük olmamız karşısında keyifli bir şok yaşamıştı. Hikayeler birikiyor.

Hem Dem'in bu yıl içinde hedefleri neler?

Burşem: Hem Dem daha yaşını doldurmadı! 1. yılını doldurmanın haklı gururunu yaşayacağı günü heyecanla bekliyor ve o gün mutlu iş ortakları ve müşterileriyle birlikte olmak istiyor.

Proje bazlı çalışmayı da seviyoruz ama aile olmak adına uzun süreli birliktelik daha çok gönlümüzde. Şimdiden 4 markamız bize inandı. Sayısını arttırmak için ekibimizi büyütüyoruz.

Bu yıla bir de ödül sığdırmak istiyoruz.

Türkiye'de Hem Dem'in yaptığı işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

Funda: Reklamcılık gıpta edilen bir meslek olsa da firmaların vazgeçtiği ilk hizmet olma özelliğini de ciddiyetle koruyor. :) Firmalar verdiği paranın karşılığını hemen ertesi gün görmek istediğinden bunun bir süreç olduğu konusunda karşı tarafı ikna edebilme kabiliyetinizi kat kat arttırmanız gerekiyor.

Sunduğun her neyse ya çok inanacaksın ya da inandıracaksın. Karşı tarafa hayalini anlatıyorsun sonuçta. Bunu da yüksek bir enerjiyle yapmak ilk şart bizce.

Fikir paha biçilemez bir kavram olduğundan ne desen kifayetsiz kalabiliyor. :) Ne olursa olsun işini severek yapan insanlar başarıyı kucaklasın.

