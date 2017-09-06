Kırık Telefon Ekranını Anlatan Reklam Panosu Kırıldıysa...

Mobil iletişim operatörü O2, ücretsiz telefon ekranı değişimini anlatmak için kırık reklam panolarını kullandı.

Mobil iletişim operatörü O2; geçtiğimiz hafta yaratıcı bir mecra uygulamasıyla İngiltere sokaklarında büyük dikkat çekti. Kırılan telefon ekranlarının ücretsiz değiştirileceğini duyurmak için kırık reklam panolarıyla gerçekleştirlen uygulama, sosyal medyada tartışma yarattı.

Londra'da dört, Liverpool'da bir reklam panosuna yapılan uygulamada, O2'nun "Ooops" mesajlı panosu sanki kazayla düşmüş ve camı kırılmış gibi görünüyordu. Ücretsiz ekran değişimini anlatan reklam panoları; güvenlik çıtaları ile çevrilerek "kaza" algısı güçlendirilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları panoları fotoğraflayarak olayın ironisine dikkat çeken paylaşımlarda bulunmaya başlayınca, kullanıcılar arasında gerçek mi - değil mi tartışmaları da doğdu. Ancak, kısa bir süre sonra O2 ve açık hava medya şirketi Primesight, konuya dair tweetler atınca olayın planlı olduğu anlaşıldı.

Irony at its absolute finest today in St James Street #Walthamstow pic.twitter.com/c10eLVL6Er — James Cracknell (@JollyJourno) 29 August 2017

Accidents can happen! https://t.co/X6ulG6m4rg — O2 in the UK (@O2) 30 August 2017

Görsel: PRWeek

