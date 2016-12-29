Kinetik Tipografi ile Uyusun da Büyüsün

Şener Soysal'ın Fikret Kızılok şarkısı için hazırladığı motion graphics çalışması, şarkının sözlerini takip eden görselleştirmelerden oluşuyor.

Tasarımcı Şener Soysal ve çalışma arkadaşlarının beraber hazırladığı kinetik tipografi çalışması, Fikret Kızılok'un "Uyusun da Büyüsün" şarkısının görsel dile dökülmüş hali... Behance üzerinden yayınlanan iş, minimalist tarzı ile dikkat çekiyor.

Ağırlıklı olarak tipografik çalışan tasarımcı Şener Soysal için Fikret Kızılok'un şarkısı "Uyusun da Büyüsün" çok uygun bir altyapı sağlamış. Eğlenceli kelimeleri sıra sıra dizen şarkıyı her dinleyişinde keyif aldığını ve kendisini mutlu ettiğini söyleyen Soysal; uzun zamandır şarkının sözleri için görselleştirmeler hazırlıyormuş. Bu çalışma nihayet çalıştığı görsel iletişim ajansı Dirtyshoot'taki çalışma arkadaşlarıyla beraber neşeli bir canlandırmaya dönüşerek sonuca ulaşmış.



Proje fikri ve tasarımı Şener Soysal'a ait olan bu eğlenceli kinetik tipografi çalışması, güncel trendleri izleyerek sade bir dil kullanıyor. Değişen renk blokları ve minimal çizgileriyle öne çıkan çalışma, sözlerde geçen kavramları küçük canlandırmalarla görselleştiriyor. Gazoz, yarış, mama, misket, okul, sağ, sol, hacı-hoca, liberal, Playboy, alaturka, karakol gibi birbirinden çok farklı duygular geçiren bir sürü kelime 2 buçuk dakika boyunca adeta hayata geliyor. Soysal, her kelime için tipografik arayışa girmenin çok keyifli bir süreç olduğunu belirtiyor.

Çalışma, Fikret Kızılok'a bir teşekkürle bitiyor.

Künye:

Proje - Tasarım: Şener Soysal

Canlandırma: Esma Çevik

Düzenleme: Erman Çivici, İlker Döşer ve Dirtyshoot ekibi

Görsel: Behance