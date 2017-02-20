​Kelebeğin Gelişimini Dijitalleştiren Soyut Heykeller

Thomas Medicus, ilk aşamasını bilgisayar ortamında 3B modelleme ile gerçekleştirdiği camdan ve ağaç parçalarından oluşan Crystalis adlı bir heykel serisi yarattı.

Doğal metamorfozla yakından ilgilenen Avustralyalı sanatçı Thomas Medicus, Crystalis adlı bir heykel projesine imza attı. Daha önce Emergence Lab ve Emulsifier adlı eserleriyle tanıdığımız sanatçının 2017 tarihli bu projesi, dijital ortamda tasarlanmış üçgen cam yapılardan ve bu yapılarla sarılmış ağaç parçalarından oluşuyor.

Heykeller, tırtılın kelebeğe dönüşmeden hemen önceki evresi olan krizaliti -diğer adıyla pupa- işaret ediyor. Bu evrenin ardından tırtıl kozadan çıkıp özgürlüğüne kavuşuyor.

3 parçadan oluşan heykel serisi, doğal bir olayın dijital tercümesi niteliğinde. Sanatçı, geometrik cam yapıların 3B modellemesini bilgisayar ortamında bir yazılımla gerçekleştirmiş. Ardından Medicus, bütün cam parçaların kesimini elleriyle gerçekleştirilmiş ve parçaları manuel olarak yine elleriyle monte etmiş.

Doğa ve mimari arasındaki ilişkiyi vurgulamayı amaçlayan sanatçı, en son Nagato Iwasaki'nin ağaç figürlerinde rastladığımız "dalgalarla sürüklenen ölü ağaç parçaları"nı kullanmış.

Görsel: Thomas Medicus