Kambur Durmaya İzin Vermeyen Sırt Desteği

ERGO, omurları doğru şekilde hizalayarak, kullanıcının dik duruşunu sabitliyor.

İnsanın bir zamanlar doğayla uyum içinde sürdürdüğü yaşam biçiminin aksine, bugünkü yaşamlarımız uzun saatler boyunca bilgisayar başında sabit bir şekilde oturmak üzerine kurulu. Üstelik kambur duruyoruz. Dolayısıyla büyük bir kısmımız sırt, bel, omuz ve boyun bölgelerinde sorunlar yaşıyor. Kendimize gösterdiğimiz özen, duruşumuzu iyileştirmek için başvurduğumuz çözümler ise ilk stresli ve yoğun anımızda aklımızdan uçup gidiyor. Peki bunun çözümü nedir? Daha önce kambur duranı dürterek bezdiren Lumo Lift’e yer vermiştik. Kickstarter’da fonlanmakta olan ERGO adlı giyilebilir tasarım ise kamburlaşmaya izin vermeden çözüm sunuyor. Kullanıcısını zahmetsiz bir şekilde doğrultup dik duruşunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

ERGO, insan bedeninde doğru omurga hizalaması sağlıyor ve bu şekilde dik duruşu koruyor. Bunu, orta sırt omurlarınızı destekleyerek ve kamburlaşmanızı engelleyerek yapıyor. Duruşu iyileştirmek ve güçlendirmek için ERGO'nun günde 1 - 6 saat giyilmesi gerekiyor. Otururken, ayakta dururken veya yürürken kullanılabiliyor.

ERGO’nun sağladığı faydalar şöyle sıralanıyor:

Herhangi bir çaba göstermeye gerek kalmadan bilgisayar başında dik oturabilme.

Sırt, boyun ve omuz kaslarında gevşeme

Denge geliştirme.

Hızla daha güçlü, öz güvenli ve daha çekici bir duruş kazanma.

Daha enerjik hissetme.

ERGO, spinal doğrulama refleksini tetikleyen patentli bir destek tamponu tasarımı kullanarak ağırlık merkezinizi bilimsel olarak geliştiriyor. Tasarımdaki öğelere baktığımızda şunları görüyoruz: Duruş ekseni noktası (posture pivot point), orta sırt omurlarını doğru hizalamaya ayarlıyor ve başın omuzların üstünde dengelenmesini sağlıyor. Omuzları dışa çeken nokta (shoulder abductor point), omuzları geride ve aşağı tutarak duruşu rahatlatıyor. Göğüs genişletme noktaları (chest expansion point), göğsünüzü gererek pozisyonunuzu rahatlatıyor.

Omuzların ön tarafında görülen dayanıklılık bantları, kaslarınızın çalışma kuvvetinin tersine bir güç uyguluyor, Bu hareket, kas ve kemik gelişimini tetikliyor.

ERGO, kolaylıkla giyilebiliyor.

ERGO aynı zamanda bir egzersiz aleti olarak da işlev görüyor. Sağladığı basit esneme rutini; dolaşımı, esnekliği ve hareket sıklığını arttırıyor.

Görsel: Facebook, Kickstarter