Kahve Dağıtan Otobüs Durağı

Löfbergs için hazırlanan etkileşimli açıkhava çalışmasında, durağa gelen insanlar hep beraber çalışarak ücretsiz kahve kazandı.

İsveçli kahve markası Löfbergs; Letonya'da her yıl düzenlenen Staro Riga ışık festivali için etkileşimli bir açık hava çalışması hazırladı ve insanları işbirliği yapmaya teşvik ederek onlara kahve hediye etti.

Çalışmayı gerçekleştirmek için JCDecaux Letonya ile birlikte çalışan Löfbergs, başkent Riga'daki 3 otobüs durağını kullandı. Löfbergs panoları giydirilen ve ışık sensörleriyle donatılan duraklar, insanları hep beraber çalışarak panoların içine yerleştirilmiş kahveleri kazanmaya teşvik ediyordu. Durağa gelenlerin 18 farklı noktaya yerleştirilmiş sensörleri bulmak ve dokunarak onları harekete geçirmek için bir takım gibi çalışması gerekiyordu. Bunu yapmayı başardıklarında panonun kiliti açılıyor ve içerisindeki hediye kahvelere erişilebiliyordu.

Saat başı yenilenen kahve stokları festival boyunca büyük ilgi çekmiş. Festivalin sürdüğü 4 gün içerisinde, bu etkileşimli açıkhava uygulaması aracılığıyla 1200 paket kahve dağıtılmış.



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Reklamveren: Löfbergs Lila

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Görsel: Youtube