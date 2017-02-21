Kağıt Üzerine Elektrik Devreleri Çizen Kalem

Japon şirket AgIC tarafından geliştirilen Circuit Marker, uyumlu kağıt üzerine çizilen iletken çizgilerle elektrik devreleri kuruyor.

Japonya menşeli teknoloji şirketi AgIC, sıradan görünümlü kağıt, kalem ve silgi kullanarak elektrik devreleri hazırlamayı mümkün hale getiriyor. İlk olarak 2015'te SXSW'te tanıştığımız AgIC, elektronik devreler üzerine çalışmak isteyenlere adeta hata payı sunuyor. Aynı zamanda üretken ruhlu maker'lar için de yaratıcı bir uygulama alanı yaratıyor.

Circuit Maker'ın mürekkebi içinde bulunan gümüş, çizilen doğruların iletken olmasını sağlıyor. Böylece enerji kaynağı ile devreyi tamamlayan ampül arasında köprü oluyor ve iletken kablolarla aynı prensipte çalışıyor. Circuit Paper üzerine bu kalemle atılan her çizgiyle nesnelerin interneti araçlarını kullanabilir veya minik aygıtları harekete geçirebilirsiniz. Bunun yanında anahtar, mesafe ölçer gibi eklerle de AgIC'i bir enstrümana veya mini stop-motion stüdyosuna dönüştürebilirsiniz.

AgIC'in geliştirdiği bu set yetişkinler için yaratıcı projeler kurgulanmasına ön ayak olmakla beraber, ilkokul çocuklarına elektriğin çalışma mekaniklerini kavramada yardımcı oluyor. AgIC'nin Circuit Marker'ı 15 dolar'dan, A4 büyüklüğündeki kağıtlarının 10 adeti ise 37,50 dolardan satılıyor. AgIC ayrıca bu konuda çalışma isteyenler için de birden fazla ürünün yer aldığı bir kit de satıyor.

AgIC'in bu ürünlerini kullanarak geçtiğimiz Haziran ayında Japon holding Kandenko için hazırlanan reklam filmi de yaratıcılığın nelere kadir olduğunu sergiliyor.

Görsel: AgIC, YouTube