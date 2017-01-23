Juventus'u Futbolun Ötesine Taşıyan Değişim

Logo ve kurumsal kimliğini yenileyen Juventus; bu değişimle yeni marka deneyimlerine ve markanın stadyumun dışına açıldığını vurguluyor.

İtalya'nın en eski ve en sevilen futbol takımı "yaşlı hanımefendi" Juventus, kulübü futbolun ötesine taşıyacak planlarla birlikte yepyeni bir logosuna kavuştu. Futbol ve spor dünyalarından öğeler taşıyan, kulübün kökenine göndermeler yapan eski amblem tamamen yenilenerek, daha modern bir çizgiye büründü. Keskin hatlı bir "J" harfinden oluşan ve Interbrand Milano tarafından tasarlanan logo ve arkasındaki marka gelişim planı ve stratejisi; “Black and White and More” isimli bir etkinlikle Ocak 2017'de tanıtıldı ve 2017/18 sezonunda kullanılmaya başlayacak.

Yeni logo ve kimlik daha evrensel ve çağdaş bir görünüme sahip. Hatları güçlü ama akışkan. Bu da markanın yeni deneyimlere açıklığını vurguluyor; stadyumun ve futbolun ötesinde bir dünyaya açılma anlamına geliyor. Eski amblemden taşınan tek şey siyah-beyaz çizgiler. Bunların korunması kültürel mirasa ve takımın ruhuna hala sahip çıkıldığını vurguluyor Marka değerindeki kendine güven, kararlılık ve bağlılık, Juventus'un yeni gelişim planında da yer alıyor.



Aslında bu köklü değişime sadece bir amblem değişimi olarak bakmak çok da mümkün değil. Zira bu yeni görünüm beraberinde yepyeni bir dünyaya açılmayı da getiriyor. Juventus'u sevilen ve geleneksel bir futbol takımı olmaktan ve sadece taraftarlarına seslenmekten çıkarıp dünya çapında kitlelere seslenen bir ikona dönüştürme planın önemli bir parçası. Bu değişimi Interbrand "Juventus'un bir kimlik markası olma konusundaki potansiyelini korkusuzca kucaklaması" olarak özetliyor. Bir anlamda güçlü harcama olanaklarıyla yükselen Asya takımları ve gücünü kaybeden İtalya Ligi'ni çağa ayak uydurma çabası olarak görülebilir. Kültürel mirası ve geleneği modern zamana taşıyan bir yenilik bu yeni "J" ve beraberinde getirdiği marka dünyası.

Yeni kimlikle beraber Juventus'un izleyenleri içe alan, daha deneyimsel etkinliklere başlayacağının da haberi veriliyor. Gelecekteki dijital, sosyal ve perakende deneyimleri de yeni imajla beraber bambaşka bir şekle dönüştürülüyor. Böylece Juventus hırs ve kararlılığın evrensel (ama aynı zamanda son derece İtalyan) sembolü olarak gelenekle mirası buluşturan bir takım, bir hayat tarzı markası gibi konumlanıyor.

Görsel: Interbrand