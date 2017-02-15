John Malkovich Alan Adını Kaptırırsa

Squarespace'in John Malkovich'i kullandığı reklam filmleri, ünlü oyuncunun alan adını başkasına kaptırmasını ve geri alma çabalarını anlatıyor.

Super Bowl 51'de yayınlanan reklamları tanıtmaya devam ederken bir başka ünlü kullanımıyla karşınızdayız. İnternet sitesi kurma aracı Squarespace, John Malkovich ile olan işbirliğine iki yeni (ve bu sefer daha mizahi) filmle devam ediyor. John Malkovich'in yine kendini oynadığı filmler, New York merkezli yaratıcı ajans John X Hannes tarafından yaratılmış.

Daha önce Squarespace sayesinde moda tasarımcısı kariyerine adım attığını gördüğümüz ünlü oyuncu John Malkovich, Super Bowl öncesindeki kuşakta ve YouTube üzerinden yayınlanan uzun reklam filminde kendi alan adının bir başkası tarafından kullanıldığını görüyor. Bir balıkçının sitesine dönüşen johnmalkovich.com adresini kaptırmış olmasına sinirlenerek o John Malkovich'e bir e-posta yazıyor. Arada -kanaatimce- dünyanın en şahane filmlerinden olan "Being John Malkovich" filmine şahane bir göndermesi olan reklam filmi; bizim Malkovich'in diğer Malkovich'i aramaya karar vermesiyle bitiyor.

Super Bowl reklam kuşağında yayına giren 30 saniyelik film ise ilk filmin devamı niteliğinde, bu arama anını gösteriyor. Önce kibar başlayan konuşma; bizim Malkovich'in diğerine "Sence insanlar seni aradığında gerçekten seni mi arıyorlar?" gibi komik sorular yöneltmesinin ardından sinirlenmesiyle son buluyor. "Sen nasıl John Malkovich olabilirsin? Nasıl?" diye bağırırken suratına telefon kapatılan oyuncu Malkovich; johnmalkovich.com'un biraz sinirli bir yapısı olduğunu belirtiyor.

Her iki film de "Alan adınız gitmeden alın" mesajıyla bitiyor. İşin güzel yanı, reklamların gerçek bir hikayeye dayanması. Gerçekten de oyuncu olan Malkovich, kendi alan adını alırken zorlanmış çünkü sanal bir taklitçi o adreste kendi sahte ürünlerini satmaya çalışıyormuş. Neyse ki adresi alabilmiş. Şu anda tıkladığınızda John Malkovich'in erkek giyim koleksiyonlarını görebilir, hatta dilerseniz alışveriş bile yapabilirsiniz. Tabii ki site, Squarespace tarafından hazırlanmış ve tasarlanmış bir site. Yani reklamlar aslında bir taşla iki kuş vuruyor, hem Squarespace'i hem de gerçek tutkusu olan modaya yönelen John Malkovich'in kıyafetlerini tanıtmış oluyor. Gerçi reklamdaki diğer John Malkovich'e ait siteyi de bir yerde görebilseymişiz aslında iyi olabilirmiş sanki.

Görsel: YouTube