İki Yabancıyı Yakınlaştıran, Buzları Kıran Bank

Milano'da ki Nescafe "Merhaba Bankı" iki insan üzerine oturduğunda özel mekanizması sayesinde onları birbirine yakınlaştırıyor.

Kalabalık şehirler içinde, günlük hayatın koşturmacasına dalmışken yeni insanlarla tanışmak ve ilişki kurmak giderek zorlaşıyor. Bunu kolaylaştırmak için Nescafe İtalya, eğlenceli bir çalışma hazırlamış. Publicis İtalya tarafından gerçekleştirilen sosyal deneyde, Nescafe markalı bir bank, üzerine oturanla birbirlerine yaklaştırarak buzları kırmalarına yardımcı oldu.

"Bir kahvenin 40 yıl hatrı var" diye boşuna dememişler, Nescafe de kahvenin dostluk ve muhabbet kurma konusundaki rolünü vurgulamak için kıpkırmızı bir Nescafe bankı hazırlamış. “Nescafé Hello Bench" adını taşıyan bu bank, isminin de işaret ettiği üzere insanların birbirlerine "merhaba" demesini kolaylaştırıyor. Milano Tasarım Haftası (Salone del Mobile) süresince yol kenarına kurulan bankta, oradan geçenler bir fincan kahve eşliğinde Nescafe bankına oturmaya davet edilmişler. İki insan banka oturunca bankın üzerindeki sensörler harekete geçtiği ve iki ucunda oturanı birbirine yaklaştıran mekanizmayı çalıştırdığı için insanlar birden kendilerini bir yabancıyla yan yana otururken bulmuş. Elde de kahveler olunca, muhabbet başlamış tabii kaçınılmaz olarak.

Sosyal deney sayesinde iki yabancının birbirlerine mecburen de olsa "merhaba" demesiyle başlayan, sonunda gülüp eğlendikleri, fotoğraflar çektikleri, güzel güzel sohbet ettikleri anlar yaşanmış. Marka kimliğine de uygun, sıcak bir çalışma olmuş.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Künye:

Reklamveren: Nescafe

Reklam Ajansı: Publicis Italia

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Bruno Bertelli

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Cristiana Boccassini

Sanat Yönetmeni: Alessandro Candito, Maxime Damo

Reklam Yazarı: Lina Akbarzadeh, Paolo Bartalucci

Yaratıcı Yönetmen: Alessandro Candito, Paolo Bartalucci, Geert De Rocker, Tom Berth

Dijital Yaratıcı Yönetmen: Azeglio Bozzardi, Martino Lapini

Sosyal Medya: Diletta Sala, Arya Alfieri

Stratejik Planlama: Guglielmo Pezzino

TV Yapım: Luana Strafile, Matilde Bonanni

Müşteri İlişkileri: Barbara Pusca, Filippo D’Andrea, Florence De Lophem, Roberta Scotti

Pazarlama Müdürü: Matteo Cattaneo

Medya: MediaCom

Yönetmen: Murphy

Yapım Şirketi: H+

Yönetici Yapımcı: Stella Orsini

Görsel: YouTube

