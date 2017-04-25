İki Yabancıyı Yakınlaştıran, Buzları Kıran Bank
Milano'da ki Nescafe "Merhaba Bankı" iki insan üzerine oturduğunda özel mekanizması sayesinde onları birbirine yakınlaştırıyor.
Kalabalık şehirler içinde, günlük hayatın koşturmacasına dalmışken yeni insanlarla tanışmak ve ilişki kurmak giderek zorlaşıyor. Bunu kolaylaştırmak için Nescafe İtalya, eğlenceli bir çalışma hazırlamış. Publicis İtalya tarafından gerçekleştirilen sosyal deneyde, Nescafe markalı bir bank, üzerine oturanla birbirlerine yaklaştırarak buzları kırmalarına yardımcı oldu.
"Bir kahvenin 40 yıl hatrı var" diye boşuna dememişler, Nescafe de kahvenin dostluk ve muhabbet kurma konusundaki rolünü vurgulamak için kıpkırmızı bir Nescafe bankı hazırlamış. “Nescafé Hello Bench" adını taşıyan bu bank, isminin de işaret ettiği üzere insanların birbirlerine "merhaba" demesini kolaylaştırıyor. Milano Tasarım Haftası (Salone del Mobile) süresince yol kenarına kurulan bankta, oradan geçenler bir fincan kahve eşliğinde Nescafe bankına oturmaya davet edilmişler. İki insan banka oturunca bankın üzerindeki sensörler harekete geçtiği ve iki ucunda oturanı birbirine yaklaştıran mekanizmayı çalıştırdığı için insanlar birden kendilerini bir yabancıyla yan yana otururken bulmuş. Elde de kahveler olunca, muhabbet başlamış tabii kaçınılmaz olarak.
Sosyal deney sayesinde iki yabancının birbirlerine mecburen de olsa "merhaba" demesiyle başlayan, sonunda gülüp eğlendikleri, fotoğraflar çektikleri, güzel güzel sohbet ettikleri anlar yaşanmış. Marka kimliğine de uygun, sıcak bir çalışma olmuş.
Künye:
Reklamveren: Nescafe
Reklam Ajansı: Publicis Italia
Yaratıcı Bölüm Başkanı: Bruno Bertelli
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Cristiana Boccassini
Sanat Yönetmeni: Alessandro Candito, Maxime Damo
Reklam Yazarı: Lina Akbarzadeh, Paolo Bartalucci
Yaratıcı Yönetmen: Alessandro Candito, Paolo Bartalucci, Geert De Rocker, Tom Berth
Dijital Yaratıcı Yönetmen: Azeglio Bozzardi, Martino Lapini
Sosyal Medya: Diletta Sala, Arya Alfieri
Stratejik Planlama: Guglielmo Pezzino
TV Yapım: Luana Strafile, Matilde Bonanni
Müşteri İlişkileri: Barbara Pusca, Filippo D’Andrea, Florence De Lophem, Roberta Scotti
Pazarlama Müdürü: Matteo Cattaneo
Medya: MediaCom
Yönetmen: Murphy
Yapım Şirketi: H+
Yönetici Yapımcı: Stella Orsini
Görsel: YouTube