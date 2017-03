IKEA ile Akıllı Aydınlatmaya Giriş

Akıllı evler konusuna el atmaya hazırlanan IKEA; bu konudaki ilk adımını akıllı aydınlatma koleksiyonuyla attı.

İsveç mobilya (ve köfte) devi IKEA, mobilya ve ev aksesuarlarından sonra gözünü ev otomasyonu konusuna dikti ve işe akıllı aydınlatma çözümleriyle başladı. Birbiriyle uyum içerisinde çalışan ürünlerden oluşan akıllı aydınlatma koleksiyonu ekonomik, basit ve ulaşılabilir bir çözüm olarak konumlanıyor.

IKEA'nın akıllı aydınlatma koleksiyonu; TRÅDFRI isimli LED ampuller, uzaktan kumanda, hareket sensörü, gateway, ışık kısıcı ve mutfak ve banyo dolaplarının içine monte edilebilen LED ışık panel ile kapılarından oluşuyor. Ürünlerin hepsi ZigBee teknolojisi sayesinde birbirleriyle konuşabiliyor.



Sistem neler yapabiliyor derseniz... Kullandığınız ürünlere göre değişiyor tabii ama dilerseniz siz içeri girdiğinizde ışıkların yanmasını sağlayabilirsiniz. Ya da dolap içlerine kapak açıldığında devreye girecek bir aydınlatma sistemi kurabilirsiniz. Akıllı telefonunuza yüklediğiniz uygulaması aracılığıyla günün belli saatleri ya da ailenin farklı bireyleri belli parlaklık ayarları belirleyebilirsiniz. Bunun gibi pek çok özelliklik var. Ancak sistemler tabii ki çok karmaşık değil. Akıllı da olsa ürünlerin tarzı gayet IKEA: sade, basit ve pratik. Özellikle, bu tarz sistemlerin karmaşıklığından bunalanlar için ideal. Başlangıç seti ile kurulumu hemen yapıp, Nesnelerin internetine az biraz giriş yapmak mümkün.

Her ne kadar ürünler şu an için kısıtlı ülkede satışa çıksa da ürünlerin fiyatları muadillerine göre makul, bildiğimiz IKEA fiyatlarında. Ancak, renk seçeneği şu an için pek yok. Hani şöyle yanarlı dönerli bir ortamım olsun, ruh halime göre renk değişsin derseniz; seçenekler beyaz, açık beyaz ve sarı-beyaz düzeyinde, şimdilik tabii. Zira IKEA'nın bu ürün gamını gerek renkler, gerekse yeni özelliklerle geliştireceği muhakkak. Bu sadece başlangıç gibi duruyor.

IKEA'nın akıllı aydınlatma çözümlerini duyurmak için hazırlanan; sevimli ve eğlenceli filmlerden oluşan reklam kampanyası da yayına girdi. Reklamlar ürünlerin özelliklerini ve yapabileceklerinizi basit ve tatlı fikirlerle anlatıyor. Ders çalışmayı kesip öpüşen genç çift, bir anda dans isteği gelen adam, uygulamayı kullanan bir aile... Filmler, tüm bu karakterlerin farklı akıllı aydınlatma ürünlerini nasıl ve ne şekilde kullandığı anlatırken ürünlerin de nasıl çalıştığını gösteriyor.

Görsel: IKEA