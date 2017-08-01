İçinde Yürüdüğünüz Oyun Fragmanı

Cannes Lions'da ödül alan Xbox işi, bir oyunun fragmanını yılbaşı ışıkları eşliğinde sokağa taşıyor.

Geçen yılbaşı döneminden ilginç bir açık hava işi, Cannes Lions'da Entertainment Lion alınca yeniden gündemimize girdi. Microsoft Xbox'un yılbaşı temalı zombi avlama oyunu Dead Rising 4'u tanıtmak için hazırlanan bu kampanya içinde yürüyebildiğiniz bir oyun fragmanı.

"İçinde yürümek mi? Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyim. Hemen açıklayayım; Londra'da yılbaşı sezonu televizyonlar yılbaşı reklamlarıyla dolu, sokaklar afiş içerisinde. Bu ortamda dikkat çekmek zor iş. Bu nedenle McCann Londra farklı bir yol izlemeye karar veriyor ve diyor ki, biz neden fragmanımızı yılbaşı ışıklarıyla yapmayalım? Saçma bir fikir gibi duyuluyor, haklısınız ama saçma olduğu kadar tadından yenmez bir fikir oluyor başarıyla uygulanınca.

Çalışma için Londra'nın Brunswick Centre isimli alışveriş caddesinde arka arkaya panolar kuruluyor. Bunların üzerine yerleştirilmiş yılbaşı ışıkları bir resim oluşturuluyor ve zamanı geldiğinde yanıp sönerek bir hikaye anlatıyorlar. Yazarak anlatınca pek olmuyor ama işin özeti bu. Yani ilk panoda klasik fragman mantığında yaş sınırı ve logo gibi bilgiler yanıyor. Sonra atıyorum, bir zombi ve karşısında bir kahraman. Pıt! Işıklar değişiyor, zombi adamın silahıyla vuruluyor. Bir sonrakinde zombi akını var. Pıt! Ortalık kan gölüne dönüyor. Mantık bu. Siz de panolar boyunca yürüyerek hikayeyi anlayabiliyorsunuz. Kampanya sokaklardaki ışıklı panoların yanı sıra sanal gerçeklik deneyimi olarak da oyunseverlerle buluşmuş. Özetle, içinde dolaşabildiğiniz bir fragman yaratılmış işte!

Kampanyanın diğer bir önemli özelliği ise ışıkların sosyal medya üzerinden yakılması. Zira İngiltere'de normalde yılbaşı ışıklarını belli ünlüler yakıyor, burdan da PR çalışmaları yürüyor. Ancak bu oyun için ünlülerle çalışılmamış, onun yerine ışığın kontrolü Xbox oyuncularına verilmiş. Facebook Live üzerinden canlı yayınlanan görüntüde bir zombi eli kırmızı bir düğmenin üzerinde görünüyor. Xbox takipçileri o eli aşağıya indiriyor ve nihayet el düğmeye dokununca ışıklar ve dolayısıyla fragman devreye giriyor.

Kampanyanın etkisi oldukça büyük olmuş. Işıkları yakma sürecinde 500 bin oyuncu etkileşime girmiş. 18 bin yorum gelmiş, 4 milyon kişi fragmanın içinde yürümüş, Facebook etkileşimi %1900 artmış. Satış hedefi ise %34 oranında geçilmiş. Sonuç olarak da oyuncularla bağ kuran bunu yaparken de yeni bir oyunu duyuran, özellikle de reklam açısından çok yoğun bir dönem olan yılbaşı döneminde farklı bir bakış sunan bir iş ortaya çıkmış.



Künye:

Reklamveren: Xbox

Reklam Ajansı: McCann London

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Laurence Thompson, Rob Doubal

Yaratıcı Yönetmen: Jamie Mietz, Sanjiv Mistry

Sanat Yönetmeni: Dan Howarth, Jacob Bjordal

Reklam Yazarı: Jim Nilsson

Yapım: Project Helix



Görsel: YouTube