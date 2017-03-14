HyperFace Camouflage: Yüz Tanıma Sistemlerinin Aklını Karıştıran Eşarp [SXSW 2017]

Hypen Labs tarafından NeuroSpeculative AfroFeminism projesi için geliştirilen HyperFace, bilgisayarların yüz tanıma algoritmalarını yanıltarak kişiyi kamufle edebiliyor.

Hypen Labs’in NeuroSpeculative AfroFeminism projesi için geliştirdiği HyperFace, dünya genelinde bireyin gittikçe artan protesto etme eğilimi ve eylemleri dolayısıyla, otoriteye karşı onun yanında yer alan bir tür kamuflaj. Ocak ayında Sundance Film Festivali'nde tanıtılan HyperFace, SXSW 2017'de de yerleştirme olarak yer aldı. Türkiye’den Ece Tankal’ın da dahil olduğu Hyphen Labs ekibindeki diğer isimler ise şöyle: Ashley Baccus-Clark, Carmen Aguilar y Wedge, Ece Tankal, Nitzan Bartov ve JB Rubinovitz.

NeuroSpeculative AfroFeminizm, spekülatif ürünler, 3 boyutlu sanal gerçeklik deneyimleri ve nörobilişsel etki araştırması da dahil olmak üzere; siyahi kadınların ve onların teknolojide, toplumda ve kültürde oynadıkları rollerin bir transmedya (çok sayıda/geçişli/çapraz platform aracılığıyla hikaye anlatma) araştırması olarak tanımlanıyor.





HyperFace, insan yüzünün ideal algoritmik temsillerini esas alarak maksimum düzeyde aktive edilmiş "sahte yüzler" sağlıyor. Başka bir deyişle, bilgisayarların yüz tanıma algoritmalarının dikkatini dağıtacak şekilde sahte yüz tanımlamaları sağlıyor. Örneğin bir protesto eylemine katıldıysanız Hyperface ile sokaktaki güvenlik kameralarını yanıltabilmeniz ve bulunduğunuz noktada 200 farklı yüz varmış gibi göstererek kendinizi kamufle edebilmeniz mümkün. Böylece bilgisayarın yüz algılama ve tanıma güvenilirliği skorunu düşürmeyi amaçlıyor.

Detayları, SXSW'te projenin yaratıcılarından Ece Tankal ile gerçekleştirdiğimiz canlı yayının kaydında izleyebilirsiniz.

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Görsel: HyperFace