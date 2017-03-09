Her Şeyin Ters Gittiği Bir Canlı Çekim

Snickers'ın Super Bowl için hazırlanan "canlı" reklamında her şey ters gidiyor, oyuncu Adam Driver tüm çekimi mahvediyor.

Super Bowl 51'de yayınlanan reklamlar içinde son ele alacağımız reklam da Snickers'ın canlı reklamı. Girls dizisinin Adam'ı ve Star Wars'tan "Kylo Ren" olarak tanınan Adam Driver'ın, bir Vahşi Batı senaryosu içerisinde rol aldığı film, Super Bowl tarihindeki ilk canlı çekilen reklam filmi olma özelliği taşıyor. Ancak filmin en önemli özelliği bu değil; hedeflenenin tam olarak becerilememiş olması.

"Açken sen sen değilsin" stratejisi çerçevesinde hazırlanan 30 saniyelik "canlı" film; öncesinde çeşitli teaser'larla ve filmden 36 saat önce YouTube üzerinde başlayan setten canlı yayınla merak uyandırmıştı. Nihayet film başladığında, bir kovboy filmi seti görüyoruz. İki kovboy "Jermiah" isimli bir kovboyu çağırıyor. Başında kovboy şapkasıyla, kafası karışmış bir Adam Driver daha çekim vaktini gelmediğini söylerken diğer iki kovboy onu bir türlü ikna edemiyor.Driver rolünü oynayamayıp, hata yaparken diğer oyuncular da işi kurtaramıyor. O sırada Adam Driver bir yerlere çarpıyor ve set dekorları birbirinin üzerine yıkılıyor. Film; "Açken SuperBowl reklamlarını mahvedersin" diyerek bitiyor.

BBDO New York tarafından hazırlanan filmin SuperBowl'daki "başarısızlığından" sonra, Snickers Twitter üzerinden bir özür yayınlıyor. Hatta ertesi günlerde basına verdikleri bir bültende, Adam Driver'ın açlık nedeniyle her şeyi mahvettiğini belirtiyor. Bu da yetmiyor, Adam Driver'ın olan biten için özür dilediği bir video da yayınlanıyor.

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Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi, her şeyin mahvedilmesi "açken sen sen değilsin" mesajıyla paralel ve bilinçli. Snickers'ın hiç bozuntuya vermeyip özürlerle bunu devam ettirmesi güzel (Hala bilinçli miydi değil miydi, tartışmalar sürüyor).

Özetle, komik bir fikir aslında, hatta canlı reklam çekimi yapmak, bunu iyice duyurmak; sonrasında da oradaki fikri inatla devam ettirmek... Tüm bunlar, nev-i şahsına münhasır oyuncu Adam Driver'ın seçimiyle birlikte oldukça yaratıcı olabilecek buluşlar ama nedense bir şeyler gerçekten de ters gitmiş. AceMetrix raporlamasına göre Snickers reklamı gecenin başarısız reklamlarından olmuş. Twitter'daki tepkiler çok olumlu değil, insanlar espriyi anlamamanın ötesinde çok da işin içine girememişler gibi. Fikrin uygulaması mı sıkıntılı, samimi durmaması, gösterilenin yeterince komik olmaması mı bilemiyorum ama yine de Super Bowl tarihinde bir ilki gerçekleştirdiği için önemli. İyi bir deneme.

Künye:

Reklamveren: Mars

Marka: Snickers

Reklam Ajansı: BBDO New York

Yapım Şirketi: O Positive

Yönetmen: Jim Jenkins

Görsel: YouTube