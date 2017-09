Her Şey Çok Güzel Olacak'ın Fotoğrafları ve Otomobilleri

Fırat Terzioğlu hazırladığı video makaleyle 1998 yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak'taki otomobilleri ve fotoğrafları derledi.

Cem Yılmaz ve Mahsar Alanson'un başrolleri paylaştığı 1998 yapımı Türk filmi Her Şey Çok Güzel Olacak, bugün bile değerini koruyan yapımlar arasında. Cem Yılmaz'ın ilk uzun metraj filmi olmasıyla da yakın tarihimizde ayrı bir önem taşıyor Her Şey Çok Güzel Olacak. Hatta Cem Yılmaz, 20 Nisan 2017'de attığı bir tweet'le Her Şey Çok Güzel Olacak 2'nin yayınlanacağını duyurdu. Devam filminin 40 dakikalık orta metraj özel bir film olması planlanıyor.

Daha önce Anayurt Oteli'nin yeniden vizyona girmesi şerefine hazırladığı Zebercet'in Ritmi (The Rhythm of Zebercet) video makalesilye Bigumigu'da yer verdiğimiz Fırat Terzioğlu, yeni video makalesini de Her Şey Çok Güzel Olacak üzerine yaptı. Nuri's Dream isimli video makalede Nuri'nin en değer verdiği, kendine sakladığı tutkusu olan otomobiller ve fotoğraflar inceleniyor. Filmin başından sonuna kadar aralıklarla sürekli karşımıza çıkan bu detaylar filmin içinde apayrı bir hikaye anlatıyor.

Ufak bir not da düşelim, Her Şey Çok Güzel Olacak'ın yapımcı şirketi Filmacass, filmin tamamını YouTube'a yüklemiş durumda. Nuri's Dream'i izledikten sonra filmi de tekrar izlemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz.

Görsel: Vimeo