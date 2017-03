Her Sabah Başka Bir Manzaraya Uyanmak

Quebec tanıtımı için hazırlanan kampanyada genç bir çift, taşınabilir bir kulübeyle her gün sürpriz bir yere götürülmüş.

Québec; Kanada'nın el değmemiş doğası, muhteşem manzaraları ve eğlenceli şehirleriyle tanınan eyaletlerinden. Quebec'te her gün yapacak farklı bir şeyin mümkün olduğu fikriyle reklam ajansı lg2 tarafından yaratılan turizm kampanyası da, tüm bu çeşitliliği tanıtmakla kalmıyor; bunu klasik turizm filmlerinin dışına çıkan bir bakış açısıyla ele alıyor.

Kampanyaya katılması için yolculuk yapmayı seven bir çift Quebec'e davet edilmiş: Glennis LaRoe ve Kip Geddes. Çiftimizin içinde bulunduğu küçük kulübe, kimi zaman helikopterle, kimi zaman trenle, kimi zamansa bir otomobil aracılığıyla her gün Quebec'in farklı yerlerine götürülmüş. Dolayısıyla her sabah gözlerini başka bir manzaraya, başka bir eğlenceye açmışlar. Ve kendilerini bir gün yemyeşil çimlerde koyunların arasında, bir gün bir gölde alabalık avında, bir gün şehrin sokaklarında çocuklarla top peşinde koştururken, bir gün paraşütle atlarken, bir gün konserde eğlenirken bulmuşlar. Onların macerası da gün gün belgelenmiş, gittikleri yol an an izlenebilirken; hem bir internet sitesi üzerinde içerik olarak sunulmuş, hem de “A Room With Many Views" (Çok manzaralı bir oda) isimli bir mini belgesele dönüşmüş; şatolar, göller, dağlar, ormanlar, şehirler, konserler, yeşilliklerle dolu bir film ortaya çıkmış.

Özellikle ABD; Fransa ve Kanada pazarları için yaratılan kampanyanın güzelliği, dışarıdan bir gözün "Bak Quebec ne güzel, hadi gel" demesi yerine, sabah uyanıp kendini bilmedikleri bir güzelliğin içinde bulan çiftin keyifli şaşkınlığını yaşatarak, izleyiciyi onlarla beraber keşfe çağırması; çiftin yaşadığı "Acaba yarın nerede uyanacağız?" duygusunu seyredene de vermesi. Zaten lg2 yaratıcı yönetmeni Marc Fortin de iki insanın yaşadıkları gerçekten sıradışı bir macera sırasındaki şaşkınlık ve büyülenme anlarının samimi bir bakış açısı sağladığını ifade ediyor. Çift ise yayınladıkları açıklamada yaşadıkları deneyimin, hiçbir beklenti olmadan seyahat etmenin; fragmanını seyretmeden bir film seyretmek gibi olduğunu vurguluyor.

