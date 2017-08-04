Google'ın Görsel Arama Algoritmasıyla Doğan Renk Paletleri

Barato, Google'ın görsel arama özelliğiyle ilgili keşiflerinden yola çıkarak yarattığı renk paletlerini Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde sokaklarda sergiliyor.

Sanat yönetmeni ve çevreye duyarlı sanatçı Barato, minimalist dijital sokak sanatı çalışmaları yaratırken Google’ın görsel arama özelliğini kullanıyor. Bataro'nun çalışmaları; Cinema Palette adlı Twitter kullanıcısının hazırladığı ikonik film sahnelerinin renk paletlerini ve bir parça da Andrea Antoni'nin Pantone kartelalarıyla eşleşen manzara fotoğraflarını akla getiriyor.



Barato, uyumlu ve iyi yapılandırılmış kalıplar üretmek için öncelikle Google'ın görsel arama algoritmasıyla ilgili birkaç gözlem yapmış. Örneğin; kar, ateş, Real Madrid, Mondrian, sis, orman ve mavi Klein gibi terimleri aratarak renk paletini kolaylıkla etkileyebileceğini fark etmiş. Bir başka gözlemi de Google’ın arattığınız terimle ilgili görsel sonuçlarını ekrana yüklemeden önce birkaç saniyeliğine her bir görselin baskın rengiyle dörtgenler oluşturduğu yönünde olmuş. Bu baskın renklerden oluşan dikdörtgenleri her kullanıcının görmesi mümkün.

Barato, projenin estetik olarak Rothko ve Mondrian gibi soyut sanatın ustalarını da selamladığını belirtmiş. Tabii Barato'nun çalışmaları, mükemmel bir kompozisyon ve renk dengesini hissettiği anda rastlantısal olarak aldığı ekran görüntüsü çıktılarından oluşuyor. Sanatçı, Avrupa ülkelerinde bazı bölgelerde belediyelerin bazı bölgelerde ise reklam ajanslarının desteğini alarak açıkhava panolarını sergileme alanı olarak kullanmış.

Mutlaka sanatçının Instagram hesabına da göz atmanızı ve harika renk paletleriyle gözlerinizi dinlendirmenizi tavsiye ederim.



Ben fire (ateş) terimini arattığımda ilk 1-2 saniyede aşağıdaki baskın renk karelerinin belirdiğini görebiliyorum. Ekran görüntüsü almak pek kolay olmadı bu arada.

Bir iki saniyenin ardından beliren görseller ise aşağıdaki gibi oldu:

Barato'nun bu terimle yarattığı palet şöyle:

Barato'nun sokak sanatı çalışmalarına şu anda Londra metrosunda, Amsterdam sokaklarında ve Porto'da rastlamak mümkün...

Görsel: Barato, Instagram