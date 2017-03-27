Facebook'un İlk Çalışanı Taner Halıcıoğlu 75 Milyon Dolar Bağışlayarak Veri Bilimi Enstitüsü Açtı

Facebook'un kurucularından sonraki ilk çalışanı olan Taner Halıcıoğlu, Kaliforniya Üniversitesi'nde Halıcıoğlu Veri Bilimi Enstitüsü açtı.

1996'da Kaliforniya Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümünden mezun olan Taner Halıcıoğlu, 2004'te Facebook'un kurucuları dışında işe alınan ilk çalışanı olmasıyla Facebook içinde "employee #4" (4. çalışan) lakabıyla biliniyor. Veri bilimi üzerine uzmanlaşan Taner Halıcıoğlu, Facebook'un 1 milyon kullanıcıya ulaşması yolunda arkada planda çalışmış kahramanlardan. 2009'da Facebook'tan ayrılıp Blizzard'a geçen Halıcıoğlu'nun ismli Starcraft 2 ve Diablo 3'nin künyesinde yer alıyor.

Veri bilimi ve yazılım üzerine böylesine geniş bir özgeçmişe sahip olan Taner Halıcıoğlu, dün yaptığı açıklamayla Kaliforniya Üniversitesi, San Diego kampüsüne 75 milyon dolar bağışladığını ve Halıcıoğlu Veri Bilimi Enstitüsü'nü kurduklarını duyurdu. Veri bilimi, çok disiplinli yapısıyla bilgisayar bilimi, matematik ve kavramsal bilim üzerine odaklanarak kampüsteki tüm disiplinlerle ilişkili olacak.

Veri bilimi ve enstitünün çalışma alanı içindeyse veri toplamadan veri depolamaya, veri manipülasyonu ve analizinden sunuma kadar pek çok farklı yer alıyor. Ve tüm bu işlemlerin yazılım, donanım ve tasarım gibi kolları kapsanacak.

Görsel: Erik Jepsen, UC San Diego