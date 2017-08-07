Dünya'nın Üzerinde Tanımlanamayan Bir Kaşık Var!

Roy Kafri'nin yazdığı ve yönettiği kısa filmi Milky Shot, gezegenimizin üzerinde süzülen uzaylı yaratığın dünyadaki en sıradan objelerden biriyle olan ilişkini işliyor.

Adeta beş parmağında beş marifeti olan yönetmen, yazar, komedyen, müzisyen Roy Kafri, yeni kısa filmi Milky Shot'ı geçtiğimiz hafta yayınladı. Vimeo'nun Stuff Picks seçkisinde de yer verilen kısa film, Dünya üzerinde süzülen bir uzaylının dünyadaki en sıradan, gündelik eşyalardan birine kelimenin tam anlamıyla tutulmasını işliyor. Hikayenin sonundaki çiğliği de yine esprili diliyle anlatmayı başarıyor.

Filmin yönetmenliğini, düzenlemeyi, müziklerini ve baş rolünü Roy Kafri üstleniyor. Senaryo ve konsepti ise Gon Ben Ari ile birlikte yazmışlar. Künyede yer alan ACW Grey, Tel-Aviv detayıyla ve 2:15'teki mini reklam kuşağıyla bir kısa film olduğu kadar reklam filmi de olan Milky Shot, absürt dünyasını markayla buluşturuyor.

Görsel: Vimeo