Donmuş Kum Üzerinde Kaykay

Jørn Nyseth Ranum yönetmenliğinde çekilen kısa film NORTHBOUND, donmuş buz ve kum üzerinde sürükleyici bir kaykay yolculuğunu işliyor.

Aksiyon sporları arasında kaykay ve türevleri için en büyük zorluk kum ve suyla temas etmektir. Tekerlekler hareket edemez, kaykay hız kaybeder ve nihayetinde kaykaydan alınan keyif de baltalanmış olur. Norveçli yönetmen Jørn Nyseth Ranum ise kaykayın kum ve su ile olan ilişkisini farklı bir düzleme taşıyan NORTHBOUND isimli kısa filme imza atıyor.

Vimeo'da talep üzerine izlenebilen On Thin Ice isimli belgeselin bir parçası olan NORTHBOUND, Norveç'in Lofoten bölgesindeki bir sahilde donmuş kum ve su üzerinde kayan kaykaycıları işliyor. Birbirine zıt iki öğle gibi görünen kaykay ile kumu bir araya getiren çalışmada dört kaykaycı, beton ve asfalt üzerinde yaptığı her hareketi kum üzerinde de gerçekleştiriyor.

Kaykay üzerindeki Hermann Stene, Didrik Galasso, Henrik Lund, Karsten Kleppan 8 dakikalık kısa film boyunca öylesine sürükleyici ve akıcı kayıyor ki izlerken manzarayı kaybetmek veya sıkılıp gözleri ekrandan ayırmak insanın aklından bile geçmiyor. İlk kez 1 Haziran 2015'te gösterilen NORTHBOUND, geride kalan yaklaşık 2 sene içinde 2016 Tribeca Film Festival, 2016 Hot Docs - Canadian International Documentary Festival gibi etkinliklerin seçkilerinde yer aldı. Ve şimdi de dijital izlemeye açıldı.

Görsel: Łukasz Zamaro, Morten Rustad