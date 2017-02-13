Çöpe Gitmek Üzere Olan Gıdaları Satan Süpermarket

Yalnızca atık gıdaları satan The Good Food'un açılmasıyla Almanya da küresel gıda israfıyla mücadele hareketine dahil oldu.

Danimarka'da tüketim tarihi geçse de tüketilir durumda olan yiyecekleri satan süpermarket Wefood ve benzerini Türkiye’de gerçekleştiren Destek Market, Fransa’da gıda israfını önlemek için şekli bozuk meyve sebzeler için indirimli reyon düzenleyen Intermarché gibi örneklerle gıda israfıyla mücadele eden sürdürülebilir yaklaşımlara şahit olduk. Yine geçtiğimiz yıl İtalyan hükümetinin oy çokluğuyla ve Fransız hükümetinin oy birliğiyle kabul ettiği, süpermarketlerde son kullanma tarihi gelen yiyeceklerin çöpe atmak yerine bağışlanmasını öngören yasalar da bu eğilimin önemli bir parçasıydı. Almanya da yeni açılan The Good Food adlı süpermarket ile bu global eğilime dahil oldu. Bu market Almanya'da açılan ilk atık gıda marketi. The Good Food, yalnızca kusurlu(!) ya da çirkin(!) görünümü nedeniyle çöpe gitmesi muhtemel sebze- meyveleri ve son tüketim tarihi geçmiş dayanıklı ürünleri satıyor.

The Good Food’un kurucusu Nicole Klaski, hasat döneminin ardından tarlaları geziyor ve çöpe gitmek üzere ayrılmış olan sebzeleri topluyor. Kurtarılan bu yiyeceklerle fark yaratmasının yanı sıra, süpermarketin ödeme modeli de dikkat çekiyor. Çünkü müşteriler burada her bir ürünü hangi fiyatla almak istediklerine karar verebiliyor.

Özünde hiç kimsenin yiyecekleri çöpe atmak istemeyeceğinin altını çizen Klaski; bu gıda kurtarma hareketinden üreticilerin de oldukça mutlu olduğunu belirtiyor.

The Good Food raflarında doğrudan üreticilerden toplanan sebze ve meyvelerin yanı sıra büyük üreticilerin son tüketim tarihi geçmiş dayanıklı ürünleri de bulunuyor. Son tüketim tarihlerinin geçmiş olduğu da müşterilere açıkça belirtilmiş. Klaski, piyasadaki ürünlerin üzerinde gördüğümüz son tüketim tarihlerinin yalnızca müşteriye önerilen tarihler olduğunu ve pek çok ürünün o tarihlerden çok daha uzun süreler tüketilebilir durumda kaldığını belirtiyor. Klaski, girişimiyle küresel gıda israfıyla mücadele hareketinin parçası olurken, bu konudaki farkındalığı arttırmayı ve daha sürdürülebilir bir yaşam biçimini yaygınlaştırmayı umuyor.

The Good Food'un Facebook gönderileri arasında flört eden kusurlu sebzelere denk gelip de paylaşmamak olmazdı.

Görsel: Facebook