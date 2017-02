Türkçe İçeriğiyle Çocuklar İçin Dijital Mahremiyet Kılavuzu

Avrupa Dijital Haklar Grubu EDRi, çocuklara dijital dünyada mahremiyetlerini nasıl koruyacaklarını anlatan bir kılavuz hazırladı.

Avrupa Dijital Haklar Grubu EDRi (European Digital Rights), dijital dünyada hak ve özgürlükleri korumak için doğmuş bir sivil toplum kuruluşu. Amacı; İnternetin insanlara sağladığı özgürlük alanı ve iletişim gücünü korurken giderek artan siyasi baskılar, gözetleme ve sansür nedeniyle temel insan haklarının çiğnenmesine de engel olmak. Dolayısıyla EDRi'nin öncelikleri mahremiyet, özgürlük, telif hakkı yasalarının yeniden düzenlenmesi, ve internet politikalarında şeffaflık gibi konular. Bu başlıklardan mahremiyet, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda oldukça hassas bir konu, ihlali çocuklarımız açısından tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. EDRİ de bu nedenle akıllı telefonlar ve internetin yaygınlaşmasına bağlı olarak dijital dünyada giderek daha çok var olan çocukları korumak amacıyla bir kılavuz hazırladı.

İnternetin gençler ve çocuklar için faydalı bir bilgi ve iletişim kaynağı olmasından hareketle, bu dünyanın yararlarından geri kalmamaları önemli. EDRi'ye göre çocukların gelişimleri ve merak duyguları, onları korumak adına yapılan bilinçsiz stratejilerle engellenmemeli. Bunun yerine, onlara farkındalık aşılamak, kendilerini ve mahremiyetlerini koruyabilecekleri yolları anlatmak çok daha etkili. EDRi'nin bu amaçla hazırladığı “Your guide to Digital Defenders vs. Data Intruders – Privacy for kids!" (Rehberiniz Dijital Kahramanlar ve Veri Casusları - Çocuklar İçin Mahremiyet)kitapçığı; 10 - 14 yaş arası çocuklara dijital dünyada karşılarına çıkabilecek tehlikeleri ve bunlara karşı kişisel bilgilerini nasıl koruyabileceklerini anlatıyor.

Kitapçık, çocukların dijital paylaşımlar konusunda daha güvenli ve daha bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Kitapçık; çocukları yakalayacak görseller ve anlayabilecekleri bir dille karmaşık güvenlik konularını anlatırken internette karşılarına çıkabilecek "tehlikeli" kişilikleri çizgi roman/oyun karakterleri şeklinde tanıtarak çocukları uyarıyor. Kitapçığın konuları anlatan içeriklerinin yanındaki kutucuklarda kurulan parelel evrende "Dijital Koruyucular" isimli süper kahraman takımı şeytani veri casuslarına karşı savaşıyor. Böylece kitapçık; mahremiyet nedir, akıllı telefonlarda güvenlik nasıl artırılır, güvenli mesajlaşma sistemleri nasıl kullanılır, şifre nasıl seçilir, internette gezerken bizi neler bekler gibi konuları çocuklara onların ilgisini çekecek bir şekilde anlatıyor ve çocukların neyin ne olduğunu bilerek internette var olmalarını hedefliyor.

Alman çizer ve çizgi roman sanatçısı Gregor Sedlag tarafından çizimleri yapılan kitapçığın çıkış dili İngilizce. Şu an için Almanca, Sırpça, Yunanca, İtalyanca ve Alternatif Bilişim işbirliğiyle hazırlanan Türkçe çevirileri bulunuyor. Ayrıca, mümkün olduğunca çok dile çeviri için çalışmalar sürüyor. Çeviri konusunda yardım etmek isteyenlere açık oldukları gibi okullarda dağıtım için basılması konusunda da destek veriyorlar.



Kitapçık, EDRi'nin ağı üzerindeki farklı kuruluş ve inisiyatiflerin (Bits of Freedom, Open Rights Group, Chaos Computer Club, Digitale Gesellschaft, ApTI Romania, Mediamocracy vb) çabalarıyla gerçekleştirilmiş. Creative Commons lisansına sahip olan kitapçık serbestçe indirilebiliyor ve paylaşılabiliyor.

Görsel: Edri