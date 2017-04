Çin'e Gidip Kendi iPhone'unu Kendin Yapmak

Strange Parts, son belgeselinde Çin'e giderek tamirci ve marketten aldığı parçaları birleştirerek kendi iPhone'ununu monte etti.

Teknoloji meraklısı Strange Parts, kendine garip görevler ediniyor ve bunları mini belgesellere dönüştürüyor. How I Made My Own iPhone – in China! belgeselinde de evinden kalkıp Çin'e gidişini, Shenzhen ve Guangdong yolculuğunu ve en nihayetinde telefon tamircilerinden ve parça satan marketlerden aldığı parçalarla kendi yaptığı iPhone'un hikayesini anlatıyor.

Tamamen yeni parçalarla yaptığı iPhone 6S 16GB'ın parçalarını dünyanın en büyük teknoloji süpermarketlerinden Huaqiangbei'den alıyor. Tek bir alışveriş merkezi gibi değil devasa bir bölge olan Huaqiangbei, Çin'in Silicon Vadisi veya donanımın Silicon Vadisi olarak anılıyor.



Strange Parts, teknoloji dünyasının bambaşka boyutlarını tek bir belgesel işlerken bizlere de kendi telefonunu yapmanın, yedek parça endüstrisinin ve Çin'deki teknoloji dinamiklerinin nasıl olduğunu bir çırpıda gösteriyor.

Görsel: YouTube