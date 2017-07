Bitkiler Elektriğe Dönüşüp Evinizi Aydınlatsın

Hollandalı ürün tasarımcısı Ermi van Oers tarafından geliştirilen Living Light girişimi, bitkilerin fotosentez sürecinden enerji açığa çıkararak geceleri evinizi aydınlatmanızı sağlıyor.

Her gün, her an büyüleyici gezegenimizin her noktasında gerçekleşen sıradan bir olay düşünün. Mesela, nefes almak. Bitkilerin de gün içindeki planları arasında yer alan solunumu, Hollandalı ürün tasarımcısı Ermi can Oers bambaşka bir amaç için kullanmaya başlıyor. Living Light isimli girişim, sıradan bitkilerin fotosentez sürecine dahil olarak bu süreçte toprakta ortaya çıkan bakterilerin ürettiği elektrik enerjisini toplayarak gece lambasını aydınlatmakta kullanıyor.

Fotosentezle toprağa bırakılan organik bileşikler topraktaki bakterilerin elektron ve protonlar üretmesini sağlıyor. Ve bu elektron ve protonlar da toplanarak enerji olarak kullanılıyor. Tıpkı pillerin çalışma prensibi gibi. Living Light'ın eğlenceli kısmı ise bitki ne kadar sağlıklıysa üretilen enerji de o kadar fazla oluyor. Örneğin sağlıklı bir bitki Living Light ile 0.1 mW enerji üretebiliyor. Ki bu da bir gece lambasını aydınlatmaya yetiyor. Ancak daha fazlasını üreterek tüm odayı aydınlatmak şimdilik mümkün değil.

Bir başka Hollandalı girişim olan Plant-E ile birlikte çalışan Living Light, 2018 başında 50 adetlik ilk prototip setini üretmeyi ve bitkilerden daha fazla enerji elde etmenin yollarını bulmayı hedefliyor.



Görsel: Living Light