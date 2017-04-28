Avrupa Bisiklet Yarışması'nda İzmir ve Mersin Birbiriyle Yarışacak

Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için doğan European Cycling Challenge'da Avrupa şehirleri birbiriyle yarışıyor. Türkiye'den ise sadece İzmir ve Mersin katılıyor.

2012'den bu yana her yıl Mayıs ayında düzenlenen European Cycling Challenge (ECC), şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için belediyeleri ve bireyleri cesaretlendirmek amacıyla kurulmuş dostane bir uluslararası yarışma. Türkiye'den ilk olarak 2015 yılında Ankara'nın Çankaya Belediyesi katılıyor. 2016'da İzmir de yarışmaya katılıyor. Bu yıl ise Türkiye'de yarışmaya sadece İzmir ve Mersin katılıyor.

İşe, okula veya arkadaşımızı ziyarete giderken ya da güzel havanın tadını çıkarıp dolaşırken özünde tüm ulaşım ihtiyaçlarımız için bisiklet kullanmak hem sağlığımız hem de doğa için her çeşit motorlu taşıttan daha sürdürülebilir bir yöntem. Dünya'da da popülerliği artan ve hem devlet kurumları hem de özel teşebbüslerle ve farkındalığı artırılmaya çalışılan bisiklet bilinci birçok yenilikçi ürünlerle de kendini gösteriyor.

ECC'ye katılmak içinse tek yapılması gereken şey Avrupa kenti belediyelerin katılım ücretini ödemesi. Bu noktadan sonra iş şehirde yaşayan bisiklet kullanıcılarına kalıyor. Belediyeler yarışmayı duyuruyor ve şehir halkını bisiklet kullanmaya davet ediyor. Ayrıca işin içinde bir müsabaka ruhu olduğu için de motivasyon artıyor. Türkiye'den sadece İzmir ve Mersin'in katıldığı yarışmada diğer yarışmacıları geçme isteğinin yanı sıra Mersin'in bir de İzmir'i geçme hedefi var. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve teşviklerle Mersin bisiklet konusunda iyileştirmeler yapmış. Bunun meyvelerini ise ECC'de görmeyi planlıyor.

51 şehrin yer aldığı yarışmada takımların harita üzerindeki dağılımı

Eğer İzmir veya Mersin'de yaşıyorsanız, bu yarışmanın bir parçası olmak için akıllı telefonunuza Android, iOS ve Windows Phone işletim sistemleri için bulunan Naviki uygulaması indirerek yolculuklarınızı kayıt altına alıp şehrinize puan kazandırabilirsiniz. Avrupa Bisiklet Yarışması'na katılmanın şehre kazandırdığı artılar arasında ise, şehir sakinlerini bisiklet kullanmaya yönlendirmenin yanı sıra bisikletlerin sık kullanıladığı güzergahları verileştirme ve böylece bisiklet konusuna daha fazla yatırım yapmadan analiz etme imkanına kavuşacaklar.

Avrupa Bisiklet Yarışması hakkında detaylı bilgiyi ve Mayıs ayı boyunca liderlik tablosunu internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Görsel: ECC, ECC Mersin, CC 1.0