Aşktan Ne Kadar Kaçabilirsiniz?

Galaxy Chocolates için hazırlanan 14 Şubat filmi, günlük hayatın koşturmacası içinde aşka yakalanmayan genç bir kadının Eros'la olan kovalamacasını anlatıyor.

Sevgililer Günü'nde en çok hediye edilen şey çiçekse ardından da çikolata geliyordur muhtemelen. Bu nedenle çikolata markaları bu günü kaçırmıyor. Galaxy Chocolate da 14 Şubat'ı dikkat çekici bir reklamla kutlayanlardan oldu. Estetik dili ve zengin görselliğiyle ayrışan film; klasik aşk mitolojisine yeniden bakıyor.

AMV BBDO tarafından yaratılan ve tanınmış reklam yönetmeni Juan Cabral'in yönettiği film "Chase" (Kovalama) adını taşıyor. Filmin hikayesi bildik bir hikaye, okuyla insanların aşık olmalarına sebep olan Eros çevresinde dönüyor. Ancak bunu yaparken modern çağın hızı ve koşturmacasına da değiniyor.

Filmde Eros, genç bir kadını hedef alıyor. Tüm çabası okunu ona isabet ettirmek ama günlük trafik içerisinde kadını yakalamak mümkün değil. Oklar hep genç kadının çevresindeki birilerine isabet ediyor ve kadın sıyrılıyor. Kısacası, iş, eğlence, koşturmaca arasında aşka ayıracak vakti olmayan bir kadın belki de bu... Kovalamaca Londra sokaklarında böylece devam ediyor. Nihayet, kadın bir koru gibi yerde çimlere oturup, durup soluklanıyor, rahatlıyor. Ve tabii o anda Eros'a yakalanıyor. Mesaj da net: "Daha az koş. Daha çok hisset." Film özünde hissedebilmek için bazen durup nefes almak, soluklanmak gerektiğini hatırlatıyor veya günlük hayatın hayhuyu içerisinde hislerimizden kaçıyor olduğumuzu.

Eros fikri, özellikle Sevgililer Günü işlerinde, sık kullanılan bir fikir olmakla birlikte, bu filmin bunu işleyişi hoş, yapım oyunculardan çekimlere her detayıyla özenli, sinematografi anlamında kalitesi yüksek. Bu da filmi diğer 14 Şubat işlerinden ayrıştırıyor.

Künye:

Reklamveren: Galaxy

Reklam Ajansı: AMV BBDO, UK

Yaratıcı Yönetmen: Nicholas Hulley, Nadja Lossgott

Reklam Yazarı: Caio Giannella

Sanat Yönetmeni: Diego de Oliveira

Planlama: Cat Collins

Müşteri İlişkileri: James Drummond, Robyn Rieu, Callum Raines

Ajans Yapımcısı: Darapen Vongsa-nga

Medya Ajansı: MediaCom

Yapım Şirketi: MJZ

Yönetmen: Juan Cabral

Yapımcı: Stephen Johnson

Post Prodüksiyon: MPC

Ses Post Prodüksiyon: 750mp

Görsel: YouTube