Artırılmış Gerçekliği Masanıza Taşımak İçin Tek Gereken Bir Ampul Yuvası

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde hayat bulan Desktopography, artırılmış gerçekliği gözlük veya telefon gibi harici donanım kullanmadan, doğrudan hayata dahil ediyor.

Artırılmış gerçeklik hayatımızı doğrudan modifiye eden teknolojiler olarak sunulurken günümüzde bunu deneyimleyebilmemiz için mutlaka akıllı telefon (örneğin Pokémon GO) veya akıllı gözlük (örneğin HoloLens) kullanmamız gerekiyor. Dünyamızı ve görme şeklimizi dijital bir katmanla süslemek için bu tip hayati eklentilere gebe olunca da teknolojiyi tam olarak kullandığımızı söylemek bir nebze zor.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Future Interfaces Group çatısındaki yüksek lisans öğrencisi Robert Xiao liderliğindeki bir grup araştırmacı, sıradan bir ampul duyunu kullanarak artırılmış gerçekliği masamıza taşıyacak bir proje geliştirdi. Desktopography isimli çalışma küçük bir projektör, derinlik sensörü ve bilgisayar kullanarak yüzeyler üzerine görseller yansıtabiliyor. Ve bu görüntü çıplak gözle görülebiliyor, etkileşime geçilebiliyor.

Çalışma masalarının üzerindeki sürekli değişen boş alanı değerlendirmek amacıyla geliştirilen Desktopography, çok parmakla dokunma ve kontrol etme imkanı sağlıyor. Ayrıca yansıtılan görüntüler çevresindeki bilgisayar, kitap gibi eşyaların yanına da sabitlenebiliyor. Eğer yansıtmanın olduğu alana bir obje gelirse de başka bir uygun alana kayıyor. Basitçe takvim, hesap makinası, harita gibi işlevsel araçları kullanmaya olanak tanıyan teknoloji şu anda emekleme döneminde. Xiao bu teknolojinin son kullanıcıya ulaşması ve seri üretime geçmesi için geliştirilmesi gereken çok basamak olduğunu belirtiyor. Piyasaya çıkabileceği ortalama süreci ise 5 sene olarak ön görüyor.

Görsel: Desktopography