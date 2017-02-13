Arkanızdan Tin Tin Gelen Kargo Robotu Gita

Piaggio Fast Forward tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Gita, eşyalarınızı taşıyan ve sizi takip eden bir robot.

Vespa'nın yaratıcısı Piaggio'nun 2015'te kurulan inovasyon ayağı Piaggio Fast Forward, insanlar ve eşyalar için hafif, akıllı ve otonom taşınırlık çözümleri yaratmak için çalışıyor. PFF'nin bu alandaki ilk çözümü ise kişisel robot taşıyıcınız, Gita.

Elektrikle çalışan Gita, Star Wars'un 7. filmindeki BB-8'in tonton bir akrabası izlenimi yaratıyor. 2015'te Starship Technologies tarafından geliştirilen yerel ölçekli teslimat robotundan sonra Gita'nın varlığı da gelecekte bu alanın büyüyen bir pazar haline geleceğinin sinyallerini veriyor.

Gita'nın üzerindeki kapağı açılabiliyor ve içerisine taşımasını istediğiniz eşyaları yerleştiriyorsunuz. İki tekerlek üzerinde yuvarlanarak giden Gita, sahibini takip ediyor. İster market alışverişi, ister çantalarınız, isterseniz de sipariş teslimi... 18 kilograma kadar taşıma kapasitesi ve 8 saate varan pil ömrü sunan Gita, kişisel bir asistan gibi, her istediğinizi her yere taşıyor. Üstelik çok da sevimli görünüyor. Bunun dışında Gita'nın öğrenme becerisi var ve iletişim kurabiliyor. İç ve dış mekanlarda çalışabiliyor.

Bu kadar da değil! Gita harita üzerinden ayarlanarak kendi başına teslimat yapıp, bir şeyleri teslim alabiliyor. Harika bir özellik ama hırsızlar, ya hırsızlar dediğinizi duyar gibiyim, orası öyle tabii ama tahmin edeceğiniz üzere parmak iziyle çalışan bir kilit sistemi var. Yine de tek başına sokaklarda dolaşan içi eşya dolu bir robot hırsızlar açısından cazip tabii. Bunun için de pek çok kamera ve sensör ile donatılmış. Dolayısıyla her an nerede olduğu bilinebilecek bir şeyi hırsızların çalamayacağı söyleniyor. Hırsızları bir yana bırakırsak kendi kendine gidip de bir yerden bir şeyleri teslim alabilmesi müthiş bir özellik olabilir ve insanın hayatını çok kolaylaştırabilir! Şehir içi kuryelerin işini biraz baltalayabilir tabii.

Gita'nın birincil amacı insanlara destek sunmak yani işletmeler için tasarlanmamış. Küçük dükkan sahipleri Gita'dan faydalanabilecek olsalar da bir fabrika için büyük ölçekte bir faydası yok (Gita ordusu kurulursa neden olmasın gerçi). Gita daha çok sahibiyle, onun alışverişlerini filan yapmayı tercih ediyor. Çıkabileceği en yüksek hız 35 km, yani bu da sahibi koşarsa Gita da koşabilir demek oluyor.

PFF, Gita'yı 2 Şubat itibariyle tanıttı. Amacı, önümüzdeki 6 ay boyunca çeşitli iş ortamlarında ve sokaklarda Gita'yı test etmek ve ileride tüketicilerle buluşabilecek hale getirmek. İnternetteki yayılmasına bakarsak Gita'yı hevesle bekleyen çok kişi var gibi...

Görsel: Piaggio Fast Forward