Anneyi ve Karnındaki Bebeği Koruyan Bilezik

Grameen Intel tarafından geliştirilen akıllı bilezik Coel, hamilelik döneminde anne ve bebeği koruyacak uyarılar yapıyor.

Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle de kırsal alanda hamile kadınların düzenli olarak ebe, hemşire veya doktora erişmesi çok kolay değil. Bunun yanı sıra, hamilelik döneminde yapılması gerekenlere ilişkin bilinçsiz olmaları da gebeliğin sağlıklı ilerlemesine engel olabiliyor. Coel, tam olarak bu ihtiyaca yanıt veren taşınabilir teknoloji bir bilezik. Bu akıllı bilezik hamile kadının ve karnındaki bebeğin sağlığını korumayı hedefliyor.



İstatistiklere göre, dünya çapında 3 milyar insan yemek pişirmek için ateş yakıyor. Bu da karbonmonoksit salınımına yol açıyor ve yaşam alanlarında zehirli gazlar oluşmasına neden oluyor. Acı olan, bu gazların verem, sıtma ve HIV toplamından daha fazla can alması. Bu gazların anne karnındaki bebekler için tehlikesi de son derece ciddi. Düşük doğum kilosuna ve karmaşık sağlık sorunları karbon monoksitin risklerinden. Grameen Intel tarafından geliştirilen, düşük maliyetli Coel bu riskleri azaltmayı amaçlıyor.

Coel; Bangladeş, Hindistan ve Sri Lanka gibi ülkelerde kadınların çok severek kullandığı bileziklere benziyor. Görünümü estetik ve etnik motiflerle bezeli. Diğer şıkır şıkır bileziklerin arasına takıldığında hiç sırıtmayacak bir bilezik. Ama tabii, esas amacı estetik değil; dediğimiz gibi hamilelik döneminde anneyi ve bebeği korumak.

Coel'in sistemine kayıtlı 80'e yakın mesaj var. Bebeğin gelişimine ilişkin bilgiler, hamilelikte sağlık ipuçları, doğum hakkında bilgilendirme, yenmesi ve yenmemesi gerekenler, doktor ziyaretine dair hatırlatmalar ve daha pek çok konu Coel ile anımsatılıyor. Bu mesajlar; Mobile Alliance for Maternal Action (MAMA), USAID, Johnson & Johnson, UN Foundation, the mHealth Alliance ve BabyCenter gibi kuruluşlarla yapılan işbirliği ile geliştirilmiş. Tüm bunların yanı sıra daha da hayati olan şey, Coel'in ortamdaki karbon monoksit oranı yükseldiğinde hem ses, hem de üzerindeki LED ışıklar yoluyla uyarı vermesi. Bu sayede, zehirli gazların anne ve dolayısıyla bebek tarafından solunmasına engel olması.

Coel, yüksek kalitede dayanıklı plastikten üretilmiş, su geçirmiyor. Şarj edilmeden 10 ay (tüm hamilelik boyunca) dayanıyor. Bileziğin çalışması için internet bağlantısı gerekli değil. Coel henüz ticari olarak piyasaya çıkmamış, araştırma ve geliştirme safhasının sonlarında. Önümüzdeki aylarda ilk olarak Bangladeş'te satışına başlanması bekleniyor. Bangladeş'te yapılacak lansmanın ardından ürünün dünya çapında erişilebilir olması hedefleniyor, bunun için ülke özelinde dil desteği geliştirilmesi için de çalışılıyor.

Görsel: Grameen Intel, Grameen Intel, YouTube