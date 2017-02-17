Anne-Babaların Kaygılarını Azaltacak Bebek Monitörü

Raybaby bebeğinizin uykusunu, hareketlerini ve nefesini izleyen, mobil uygulaması üzerinden herhangi bir değişiklik algıladığında size uyarı gönderen becerikli bir bebek monitörü.

Anne-babalar için kaygı kaçınılmaz... Özellikle yeni anneler ve prematüre bebeklerinin ebeveynleri, bebeklerinin nefes alıp almamadığını sürekli kontrol etme ihtiyacı duyuyor. Raybaby, bu kaygıya karşı geliştirilmiş bir cihaz, bebeğinize değmeden uykusunu ve nefesini izliyor, ebeveynler için de rahatlama sağlıyor.

Johnson & Johnson tarafından desteklenen Raybaby ilk bakışta sıradan bir bebek monitörüne benzese de sıradan cihazların ötesinde marifetleri var. Raybaby; hayati değerleri, nefes alıp verme oranlarını ve uyku alışkanlıklarını takip edebiliyor.

Raybaby'nin hareketli kamerası bebeğin hareketlerini izleyip ebeveynin telefonundaki uygulamaya iletiyor. Ancak bunu ultrason sistemine çok benzeyen bir radar teknolojisi aracılığıyla yapıyor. Böylece 5 metre mesafeden 1 mm'lik en küçük hareketi dahi algılayabiliyor. Üstelik bu hareketin doğal bir uyku hareketliliği ya da nefes almaya bağlı bir hareket olup olmadığını da anlayabiliyor. Bu anlamda %98'in üzerinde bir oranla doğru sonuç sunabiliyor. Raybaby içerdiği teknoloji sayesinde, bebeğinizin ateşi olduğunda sizi uyarabiliyor. Bronşit ya da astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarında bir dakikalık değişimleri bile fark edebiliyor. Değişiklik ya da risk durumlarında işaretleri algılayıp size anında uyarı gönderebiliyor.

Raybaby, özel uygulaması ile eşleştirildiğinde bebeğin zaman içerisindeki uyku alışkanlıklarını değerlendirip size öneriler sunuyor. Böylece uyku eğitimine destek sağlıyor. Bebeğin ne kadar uyuduğunu, ne kadar uykuya ihtiyacı olduğunu size söylediği gibi bebeğiniz uyandığında veya döndüğünde uyarılar gönderiyor. Haftalık uyku grafikleriyle değişkenlik gösteren alanları fark etmenize, bunun neden olabileceğine ilişkin işaretleri gözden geçirmenize ve bu bilgi sayesinde doktorunuzla daha sonuca yönelik hareket edebilmenize yardım ediyor.





Raybaby tüm bunların ötesinde, başka bir ihtiyaca da yanıt veriyor: Bebeğin özel anlarını kaydetmek! Bebek uykudayken telefonunuza sürekli olarak video göndererek bant alanından yemiyor. Bunun yerine, çocuğunuzun uyanık anlarını izliyor. Gülümsemesi, ayağa kalkması, oturması, yürümesi gibi hareketleri algılayarak çocuğunuzun fotoğraf ve videolarından oluşan günlük kolajlarla, çocuğunuzun ilklerini kaçırmamanızı ve sevdiklerinizle paylaşabilmenizi sağlıyor.

Raybaby, evden çıktığınızda gözünüzün arkada kalmaması için oldukça iyi bir destek. Çocuğunuzun uyku ve nefes düzenini her an takip edebilmenin ötesinde WIFI/Bluetooth 4.0 bağlantısı, SMS ile uyarı özelliği ile düşük ışıkta çalışan dahili video kamerası, hoparlörleri ve ses takip sistemi sayesinde istediğinizde canlı video bağlantısı yapabiliyor, bebeğinizle uzaktan konuşabiliyor, sesinizle onu yatıştırabiliyorsunuz.

Raybaby, bütün bu özelliklerinin yanı sıra görünümüyle de oldukça sevimli. Bebeklerin algıladığı ilk renkler olan sarı, kırmızı ve mavi seçenekleriyle gelen cihaz, bebeğin odasına yerleştirdiğinizde sırıtmıyor, bir kitaplık rafı üzerine kolaylıkla sığıyor ve görselliği bozmuyor. İçerisinde pil olmayan, böylece pillerin çocuğun eline geçme tehlikesinin önüne geçen Raybaby; elektrik kesintisi sırasında 3 saat çalışabilecek yedek güç içeriyor. Üretiminde kullanılan tüm malzemelerse FDA onaylı.

0-3 yaş arası tüm çocuklar için kullanılabilecek cihaz, Kickstarter üzerinde fon arıyor. İlk erken sipariş limitine ulaşan kampanyada Super Early Bird 2 kategorisinden ürüne ulaşmak isteyenler 129 dolarlık bağış yapması gerekiyor. Hedeflenen fona şimdiden ulaşılmış. Üretim denemelerine yaz aylarında başlanıp, Ağustos gibi üretimin yapılması ve Eylül'de teslimata geçilmesi hedefleniyor.

Raybaby; yeni anne-babaların hayatını kolaylaştırabilecek, bir bebeğin gelişiyle doğal olarak yeşeren kaygıları büyük ölçüde yatıştırabilecek bir ürün gibi görünüyor. Ben açıkçası hemen şimdi Raybaby'İ kullanmak için can atabilecek pek çok anne tanıyorum.

Görsel: Kickstarter