Akıllı Saatlerin Yaptığı Her Şeyi Yapan Yüzük: Motiv

CES 2017'de ödül kazanan Motiv, hareket, uyku ve kalp atışı bilgilerinizi izleyen şık tasarımlı ve hafif bir yüzük.

Spor yapan ve hareket eden insanlar için günlük hareketi takip eden akıllı saatler faydalı şeyler ama daha da küçükse ve iyice görünmez hale gelse daha iyi olmaz mı? Mesela bir yüzük boyutuna gelse? İşte CES 2017'de Giyilebilir Teknolojiler dalında En İyi İnovasyon Ödülü'nü kazanan Motiv tam olarak böyle bir yüzük. Parmağınıza takıp kolaylıkla her yerde kullanabildiğiniz Motiv; hareketinizi, uykunuzu, dinlenmenizi ölçüyor. Üstelik bunu yaparken de bileğinizde bir ağırlık yaratmıyor.

Motiv, çok hafif ve oldukça şık görünümlü bir titanyum yüzük. Akıllı saatler gibi o da sağlık bilgilerinizi izlemenize yardım ediyor. Spor sırasında kalp atışınızı algılıyor, uykunuzu izliyor. Bluetooth üzerinden bağlantı sağlayan Motiv; 90 dakikada şarj oluyor ve tam şarj ile 3 - 5 gün kullanılabiliyor. Motiv, pembe altın ve gümüş renklerinde geliyor. Su geçirmez özellikte olan yüzük 7 farklı beden seçeneği sunuyor. Böylece parmağınıza tam oluyor. Motiv, aynı zamanda bir de anahtarlık eklentisi ile geliyor.

Bu tarz cihazlarda olduğu üzere Motiv'in de özel bir uygulaması var. Uygulama sayesinde attığınız adımlar, harcadığınız kaloriler, dinlenirkenki ya da spor yaparkenki kalp atışınız, kesintiniz uykunuz gibi pek çok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Kişisel verileriniz analiz edilip size sunuluyor. Bunun yanı sıra, hareketi teşvik edici hareket kartları ile belli fiziksel görevleri gerçekleştirip özel başarılar kazanabiliyorsunuz.

Motiv'in en önemli artısı, hayatınıza tam anlamıyla uyum sağlaması ve bunu yaparken sizi rahatsız etmemesi. Gece-gündüz, hafta içi ya da hafta sonu, şık bir takım elbise ile de uyurken de plajda güneşlenirken de rahatlıkla takılabilecek bir yüzük... Motiv'in bir akıllı saate göre çok daha kolay taşınır olması bilginizin kesintisiz şekilde akmasını ve bu sayede daha doğru kişisel analizler ortaya çıkmasını sağlıyor.





Motiv, henüz satışta değil ama ilkbahar gibi piyasaya çıkması amaçlanıyor. Dileyenler 199 dolara ön sipariş verebiliyor. Şu an için yalnızca ABD içinde teslimat planlanıyor, ileride dünya çapında teslimat yapılması için çalışmalar sürüyor.

Görsel: Motiv

