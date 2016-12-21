Ailecek Tinder'da Sola Kaydırıyoruz

Tinder'ın Apple TV'ye gelişini anlatan video serisi, bir ailenin Tinder adayları üzerinden birbirleriyle girdikleri etkileşimi eğlenceli bir biçimde anlatıyor.

Flört uygulaması Tinder'ın Apple TV versiyonunun çıkmasıyla ailecek yapılacak şeylere bir yenisi ekleniyor olabilir mi? Adaylara bakarken arkadan anneniz, babanız, büyük anneniz söze karışsa nasıl bir durum komedisi ortaya çıkar? İşte Tinder'ın kendi yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan dijital video serisi de Apple TV entegrasyonunu anlatmak için bu soruları ele alıyor.

Tinder'ın Apple TV uygulaması ile evinizde oturduğunuz yerden, Apple'ın uzaktan kumandası üzerinden beğenmediğiniz adayları sola, beğendiklerinizi sağa kaydırabiliyorsunuz. Tabii artık Tinder hesabınızı TV ekranında görebildiğiniz için mobildeki kadar size özel bir etkinlik değil; bilakis arkadaşlarınızla ya da ailenizle paylaşabileceğiniz yepyeni bir sosyalleşme aracı.

Tinder'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferrell McDonald, senelerdir insanların salonlarının baş köşesinde oturan ve onları birleştiren birinci araç olan TV'nin bu işlevinin parçası olmak istediklerini söylüyor.Tinder'a göre Apple TV uygulaması; aile yemekleri sırasında telefonla meşgul olma sorununu ortadan kaldıracak bir çözüm çünkü artık maaile Tinder seyredilebilecek. Basına gönderdikleri bültende Tinder, bizi en iyi tanıyan insanların bizim için en iyi partneri seçme konusunda en başarılı olabilecek olanlar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ailemizi Tinder adaylarını sağa-sola kaydırma sürecine dahil etmek akıllıca olabilir diyor Tinder. (Ama tabii ülkemizde çoğu aile için pek de olası bir senaryo değil, hep beraber oturup geyik yapa yapa çocuğuna uygun bir aday seçmek... İşin burasını şimdilik geçelim.)

Tinder'ın aileyi sürece katmak konusundaki fikirlerine katılırsınız katılmazsınız ayrı konu ama ortaya çıkan filmler eğlenceli... Anne, baba, iki genç çocuk ve bir büyük anneden oluşan üzerinden bir seri filmle ailenin Tinder'la olan etkileşimleri ve bunların yarattığı tuhaf ya da rahatsız edici anlar komik bir biçimde verilmiş. Yeri geliyor anne beğenmediği adaya yorum yapıyor, yeri geliyor büyük anne kendine hesap açıyor, yeri geliyor baba oğlu ve kankasına katılıyor.

Örneğin, bir anne taktiği olarak öksürükle mesaj vermek...

Anneden güzel saçın önemine ilişkin -ismi lazım değil, baba kişisine- göndermelerle dolu tavsiyeler...

Sola kaydıran büyük anne...

Kötü çocuklar hakkında babanın fikri...

Arkadaş buluşması sırasında "right" kelimesinin İngilizce'de hem sağ, hem doğru anlamına gelmesi üzerinden laf oyunlu tartışma...

Tuvalet selfie'lerinin ne anlama geldiğine ilişkin anne-kız tartışması...

Kumanda büyük anneye geçerse...

Anne, adayı beğenince...

Kız kıza bir pijama partisi?

Garip giyim anlayışı neye işaret?

Erkek erkeğe muhabbet...

Künye:

Reklamveren / Ajans: Tinder

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Ferrell McDonald

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Kevin Butler

Montaj: Exile

Montaj Sanatçısı: Nate Gross

Yapımcı: Michael Miller

Yönetici Yapımcı: CL Weaver

Yönetmen: Casey Storm

Görüntü Yönetmeni: James Wall

Yönetici Yapumcı: Scott Kaplan

Yapımcı: Jed Herold

Görsel: YouTube